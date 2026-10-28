Demócratas mantienen ventaja en voto anticipado en estados con registros partidistas

Hasta este miércoles, los electores que figuran como afines al Partido Demócrata suman el 44,6 % de los 18.103.869 votos reportados por 27 estados que llevan estos registros, frente a un 31,3 % de los votantes identificados como republicanos.

Estas cifras reflejan la afiliación, no el sentido de los votos, que solo serán contados cuando cierren los colegios al final de la jornada electoral el martes próximo.

En total, se han emitido más de 36,5 millones de boletas anticipadas, de las que unas 18,7 millones corresponden a los votos en persona y 17,8 millones a papeletas por correo, de acuerdo a los datos de la institución, que actualiza continuamente sus registros.

En la recta final de cara a los comicios, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara Baja, el grupo más numeroso entre quienes han ejercido el voto en los 14 estados con registros de edad son los mayores de 65 años (48,1 %), seguidos por los que están entre los 41 y 65 años (35,8 %), mientras que los menores de 25 años suman solo un 5 %.

Las mujeres acumulan más de la mitad de los votos anticipados en los ocho territorios que recopilan datos de género, con un 54,1 % frente al 44,2 % de los hombres, según la recopilación de la Universidad de Florida.

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Los estadounidenses blancos van a la cabeza (59,6 %) en la participación en la votación temprana, mientras que los afroestadounidenses registran un 28 % y los hispanos un 2,8 %, de acuerdo con los datos de cuatro estados con registros de raza y etnia: Georgia, Luisiana, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

A seis días de las elecciones, los demócratas tienen un 57 % de probabilidades de recuperar el control del Senado, un punto más que hace una semana, según el agregador de encuestas Decision Desk HQ, que registra un 80 % de posibilidades de que se hagan con la mayoría de la Cámara Baja, tres puntos más que la semana pasada.

Los republicanos llegan a estos comicios lastrados por la inflación, los efectos de la guerra en Irán, la política arancelaria y la impopularidad del presidente, Donald Trump, que se juega el futuro de su agenda en lo que queda de su segundo mandato.