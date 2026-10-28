Desaprobación de Orsi es del 52 % y la aprobación del 26 %, según una nueva encuesta

El estudio, presentado este miércoles, señala -además- que un 22 % de la población no aprueba ni desaprueba su gestión.

Según explica el informe, el saldo de aprobación del mandatario continúa siendo negativo, aunque se redujo por segunda medición consecutiva.

"La aprobación se mantiene en el mismo nivel que en el bimestre anterior y la desaprobación cede tres puntos, que se trasladan principalmente a la posición intermedia", detalla y agrega que este movimiento se explica mayormente por la opinión de los votantes de la oposición, ya que la posición de los del oficialismo "se mantiene relativamente estable".

"Los movimientos son acotados y deben leerse con cautela, pero confirman que el proceso de deterioro registrado entre fines de 2025 y mediados de este año se ha detenido. Se trata de una estabilización del cuadro de opinión con una aprobación estable, y donde se observa un traslado desde la desaprobación hacia la posición intermedia", añade el estudio.

Al analizar la aprobación según el voto de los uruguayos en las últimas elecciones, un 54 % de quienes optaron por el Frente Amplio aprueban el trabajo del presidente y un 22 % lo desaprueba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contrario a esto, el 79 % de los votantes de alguna de las fuerzas de oposición desaprueba su gestión y apenas la aprueba un 5 %.

"La evolución entre votantes del Frente Amplio muestra, tras la recuperación registrada en el cuarto bimestre, una estabilización con leves oscilaciones dentro del margen de error. La aprobación en el electorado propio se mantiene en niveles bajos respecto a 2025, y la desaprobación vuelve a ubicarse cerca de su registro más alto de la serie", dice el documento.

Finalmente, subraya que las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, así como las decisiones tomadas por el Gobierno y los mensajes emitidos "continúan condicionando la percepción de la opinión pública" sobre su desempeño y la aprobación del mandatario.

La encuesta se hizo de manera telefónica entre el 1 y el 17 de octubre y se entrevistó a 900 personas mayores de 18 años, residentes en sectores urbanos y rurales.