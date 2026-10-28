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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:55

Detenidos en Alemania dos bielorrusos sospechosos de actos de sabotaje por encargo ruso

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Berlín, 28 oct (EFE).- Dos ciudadanos bielorrusos permanecen detenidos en Alemania bajo la sospecha de que se preparaban para cometer actos de sabotaje en el país centroeuropeo y contra los que Rumanía ha dictado además órdenes de detención por su presunta implicación en una red de sabotaje coordinada por Rusia.

Por EFE
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Un portavoz de la Fiscalía General de Múnich (sur) confirmó este miércoles a EFE que los dos hombres, de 39 y 50 años de edad, se hallan detenidos de forma preventiva desde el 7 de octubre, mientras se tramita además la posible extradición a Rumanía.

Existe la sospecha de que los acusados se habían puesto de acuerdo en una fecha anterior al 30 de septiembre pasado para "incendiar por encargo de un Gobierno u organización extranjeros, a cambio de remuneración, un edificio o instalación aún desconocidos de la infraestructura crítica en la zona de Núremberg", explicó el portavoz.

Por medio de sustancias ignífugas, los dos hombres tenían el objetivo de provocar en esa infraestructura daños materiales graves "para poner en riesgo de la seguridad de la República Federal Alemania", agregó.

Por ello, los dos detenidos podrían haber incurrido en delitos de conspiración para cometer un incendio y de espionaje con fines de sabotaje, indicó la Fiscalía, que no quiso dar detalles sobre la investigación abierta por parte de las autoridades rumanas.

El pasado lunes, el Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) informó del descubrimiento de una presunta red coordinada por Rusia con la meta de "intimidar, afectar las capacidades de defensa y debilitar la contribución de los Estados a la seguridad europea y regional".

Según el SRI, la organización estuvo implicada en un incendio provocado el pasado 14 de septiembre en una plataforma industrial de la empresa estatal de defensa Carfil en la ciudad de Brasov, en el centro del país.

La Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo de Rumanía (DIICOT) acusa a dos ciudadanos bielorrusos y a uno ucraniano de haber participado en el incendio y ha emitido sendas órdenes europeas de detención.

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