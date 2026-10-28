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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:30

Detienen a un alcalde en Ecuador por liderar presuntamente una red de lavado de activos

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Quito, 28 oct (EFE).- El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Vinces, Alfonso Moltalván, figura entre los quince detenidos la madrugada de este miércoles en el marco de investigaciones por una presunta red de lavado de activos que el podría haber liderado, informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

Por EFE
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El funcionario indicó en sus redes sociales que se desarticuló una presunta red de lavado de activos en 21 allanamientos realizados en las provincias de Los Ríos (tropical), Azuay (andina) y Guayas (costera).

"Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde del cantón Vinces, era el cabecilla de esta organización, quien junto con su círculo familiar y societario", habría utilizado una compañía constructora, reportada por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para canalizar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas, añadió.

La estructura habría registrado movimientos en el sistema financiero nacional por valor de aproximadamente 3,22 millones de dólares y aumentado su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2026, indicó el funcionario.

Además, señaló que se identificaron presuntos vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada, relacionadas con los casos 'Narcofiesta', 'Gran Fénix Cantabria' y 'Metástasis', así como con los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos.

Esos dos grupos criminales fueron declarados como "terroristas" por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien en 2024 declaró el "conflicto armado interno" en el país, para combatir los niveles de inseguridad sin precedentes registrados en la nación andina.

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