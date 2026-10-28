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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:45

Díaz-Canel dice que "Cuba no retrocederá" y defiende actuación en la ONU ante EE.UU.

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La Habana, 28 oct (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró este miércoles que "Cuba no retrocederá" ante "presiones" de EE.UU. y defendió la actuación de los representantes de la isla en la ONU cuando interrumpieron el discurso del embajador estadounidense en medio de la sesión sobre el embargo.

Por EFE
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"Bravo Bruno Rodríguez (canciller), Ernesto Soberón (representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas) y demás compañeros de nuestra delegación por tan firme actitud frente al irrespeto, la arrogancia y la prepotencia imperial. No podrán esperar menos de este pueblo", señaló el mandatario en la red social X.

Las declaraciones de Díaz-Canel tienen lugar tras la discusión este martes de Rodríguez y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, en medio de la sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo impuesto por Washington a La Habana desde 1962.

El presidente cubano continuó su defensa a la delegación cubana afirmando que la sede de la ONU es un "espacio de igualdad soberana entre los Estados" y "Cuba defenderá siempre, frente a quien sea, los derechos que le confieren la Carta y reglamentos de la ONU, junto a la dignidad de su pueblo y sus héroes".

Este martes la comitiva de la isla comenzó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, mientras Rodríguez se dirigió a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz durante su intervención.

Cuba espera en esta jornada un "respaldo mayoritario" de la comunidad internacional en Naciones Unidas cuando se someta a votación por trigésimo cuarta vez consecutiva el proyecto de resolución no vinculante "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

Sin embargo, Waltz sugirió la víspera que habrá cambios en la votación y llamó a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por la isla, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".

El Gobierno cubano ha denunciado en las últimas semanas presiones de EE.UU. a los Estados miembros de la ONU para influir en el sufragio.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026 por el bloqueo energético impuesto por EE.UU. desde enero, que interrumpió los suministros petroleros a la nación caribeña; y por las sanciones secundarias que ahuyentan a inversionistas extranjeros.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada por razones tanto internas como externas, y el Ejecutivo de La Habana señala que el impacto económico del embargo alcanzó los 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord.

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