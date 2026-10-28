Dimite la directora general de la emisora pública serbia RTS tras la derrota de Vucic

Grcic, una mujer considerada cercana a Vucic desde hace años, aseguró estar dispuesta a “prestar toda la cooperación necesaria” para garantizar un traspaso ordenado para que RTS pueda seguir funcionando.

La Lista de Estudiantes había exigido el martes una dirección provisional de RTS, a propuesta conjunta con los sindicatos representativos del ente público, acusado por sus críticos de no haber cumplido sus funciones de servicio público.

"Los ciudadanos tienen derecho a una información veraz, completa e imparcial", señaló la Lista, que en las elecciones del domingo ganó con mayoría absoluta contra Vucic y su partido SNS.

La gran mayoría de los medios de comunicación en Serbia, incluida la emisora pública RTS pero también privadas, son controlados por Vucic o gente cercana al expresidente.

En 2025, el expresidente serbio fue incluido por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su lista mundial de los 34 llamados "Depredadores de la Libertad de Prensa".

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En Novi Sad, al norte de Serbia, la emisora regional pública RTV pidió el lunes disculpas por haber incumplido "durante muchos años" su función de servicio público, mientras que el director del canal presentó su dimisión.

Según la ONG Crta (Centro de Investigación, Transparencia y Responsabilidad), RTS concedió durante una semana analizada de la campaña electoral el 93 % del tiempo a Vucic y otros representantes del Gobierno, mientras que la oposición obtuvo apenas el 7 % del tiempo, en gran parte de forma negativa.