ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 16:25

Dimite la directora general de la emisora pública serbia RTS tras la derrota de Vucic

Imagen sin descripción

Zagreb, 28 oct (EFE).- La directora general de la radio-televisión pública de Serbia (RTS), Manja Grcic, dimitió este miércoles tres días después de que la opositora Lista Estudiantil ganara con mayoría absoluta las elecciones legislativas en el país balcánico sacando del Gobierno al todopoderoso expresidente Aleksandar Vucic.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Grcic, una mujer considerada cercana a Vucic desde hace años, aseguró estar dispuesta a “prestar toda la cooperación necesaria” para garantizar un traspaso ordenado para que RTS pueda seguir funcionando.

La Lista de Estudiantes había exigido el martes una dirección provisional de RTS, a propuesta conjunta con los sindicatos representativos del ente público, acusado por sus críticos de no haber cumplido sus funciones de servicio público.

"Los ciudadanos tienen derecho a una información veraz, completa e imparcial", señaló la Lista, que en las elecciones del domingo ganó con mayoría absoluta contra Vucic y su partido SNS.

La gran mayoría de los medios de comunicación en Serbia, incluida la emisora pública RTS pero también privadas, son controlados por Vucic o gente cercana al expresidente.

En 2025, el expresidente serbio fue incluido por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su lista mundial de los 34 llamados "Depredadores de la Libertad de Prensa".

En Novi Sad, al norte de Serbia, la emisora regional pública RTV pidió el lunes disculpas por haber incumplido "durante muchos años" su función de servicio público, mientras que el director del canal presentó su dimisión.

Según la ONG Crta (Centro de Investigación, Transparencia y Responsabilidad), RTS concedió durante una semana analizada de la campaña electoral el 93 % del tiempo a Vucic y otros representantes del Gobierno, mientras que la oposición obtuvo apenas el 7 % del tiempo, en gran parte de forma negativa.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
03
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más

Te puede interesar