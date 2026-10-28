ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:40

Dioses prehispánicos y catrinas gigantes toman las calles de Atlixco en México

Imagen sin descripción

Puebla (México), 28 oct (EFE).- Dioses prehispánicos convertidos en catrinas monumentales emergen entre campos de cempasúchil, plazas y calles del municipio mexicano de Atlixco, en el central estado de Puebla, donde el Día de Muertos revive las creencias ancestrales sobre la vida, la naturaleza y el mundo de los muertos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su sexta edición, el Valle de Catrinas 2026 reúne 27 esculturas monumentales inspiradas en deidades de la cosmovisión mesoamericana, una propuesta que combina arte popular, tradiciones indígenas y una de las celebraciones más representativas de México.

De las 27 piezas, 19 están distribuidas en distintos puntos de Atlixco, mientras que las ocho restantes se exhiben fuera del municipio, en espacios de México y el extranjero, incluidos Nueva York y localidades de Alemania.

Entre las esculturas aparecen Tonatiuh, asociado con el Sol; Metztli, vinculada con la Luna; Ehécatl, deidad del viento; y Tláloc, relacionado con la lluvia y la fertilidad de la tierra.

También están representados Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada; Huitzilopochtli, asociado con la guerra y el Sol; y Mictlantecuhtli, señor del inframundo en la tradición mexica.

La muestra incluye además a Xochiquétzal, vinculada con la belleza y el amor; Xochipilli, asociado con las flores y las artes; y Centeótl, deidad del maíz, entre otras figuras que reflejan la diversidad de creencias de los pueblos mesoamericanos.

Las esculturas se extienden desde el centro histórico y el zócalo de Atlixco hasta la Plazuela de la Danza, en el Cerro de San Miguel, el panteón municipal, mercados y parques.

El recorrido también llega a viveros y campos de cempasúchil, la flor anaranjada que tradicionalmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos para guiar simbólicamente a las almas de los difuntos.

En estos campos, las figuras monumentales se levantan entre miles de flores y adquieren una apariencia distinta al atardecer, cuando la luz ilumina los pétalos y resalta las siluetas de las deidades.

La exposición ha despertado el interés de visitantes de otras regiones del país, atraídos por una propuesta que combina las tradiciones del Día de Muertos con representaciones de la historia prehispánica.

Juana Mondragón, procedente del Estado de México, contó a EFE que era la primera vez que visitaba el Valle de Catrinas y expresó su admiración por el talento de los artesanos, capaces de dar vida a figuras que evocan a los antepasados mexicanos.

“Venimos en un camión en una excursión y nos venimos en un taxi a recorrer las catrinas, están bien bonitas, pero esta (pescadora) es la mejor”, expresó Mondragón, quien llegó a Atlixco como parte de una excursión integrada por mujeres.

Por su parte, Belén Martínez, originaria de Toluca, relató que su gusto por el Día de Muertos la llevó a buscar actividades especiales relacionadas con esta celebración, por lo que convenció a sus familiares de viajar hasta Atlixco.

“La temporada de catrinas es lo que me llama la atención y me agrada, es la primera vez y no está nada mal me agradó”, mencionó.

Con esta edición, Atlixco lleva las representaciones de sus tradiciones más allá de sus calles y campos de flores, mientras recupera a las antiguas deidades mesoamericanas como protagonistas de una celebración en la que los vivos recuerdan a sus muertos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar