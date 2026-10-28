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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:55

Ecuador reúne a 34 delegaciones de América para debatir los desafíos de la educación

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Quito, 28 oct (EFE).- La capital de Ecuador, Quito, acoge desde este miércoles la XII Reunión Interamericana de ministros de Educación, que reúne a 34 delegaciones de países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar los desafíos educativos en la región.

Por EFE
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Entre ellos se debatirá sobre la alfabetización digital, el bienestar estudiantil y la preparación para el mercado laboral, según explicó el Gobierno del país andino.

El encuentro, que se celebrará hasta este jueves, busca avanzar en la elaboración de una Declaración Hemisférica de Educación y un Plan de Acción Hemisférico de Educación.

La ministra de Educación ecuatoriana, Gilda Alcívar, señaló que la reunión será "un espacio de escucha, de cooperación y de decisión colectiva", al considerar que la resiliencia de las sociedades se construye desde la educación.

Alcívar sostuvo que los sistemas educativos de la región "no solo deben resistir las crisis, sino anticiparse a ellas y transformarse para garantizar el derecho a aprender de cada niña, niño y adolescente".

Durante las jornadas, las delegación abordarán la recuperación y continuidad educativa ante situaciones de crisis, la alfabetización digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías, la participación democrática de los jóvenes, la alimentación saludable y la actividad física, y el desarrollo de habilidades para la vida y el empleo.

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