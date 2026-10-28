EE.UU. cuelga un cartel en La Habana en medio de la votación contra el embargo en la ONU

El cartel es similar a los que adornó EE.UU. durante las celebraciones de los 250 años de la Independencia estadounidense, festejados en el verano a nivel nacional pero principalmente en Washington, donde la comisión Freedom 250, respaldada por la Casa Blanca, organizó ferias, carreras y un gran show de fuegos artificiales.

Históricamente ese tipo de actos es visto como una provocación por el Gobierno cubano, que construyó una explanada para actos frente al edificio de la misión estadounidense, reabierta en agosto de 2015 durante el "deshielo" entre las dos naciones, y tras más de cinco décadas de ruptura de las relaciones bilaterales.

Desde 2017, la embajada estadounidense en La Habana funciona con el personal mínimo después de que el presidente, Donald Trump, ordenara reducir drásticamente su personal tras los incidentes de salud del llamado Síndrome de La Habana.

El hecho de este miércoles coincidió con la aprobación en ONU de la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla que contó con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Las cifras de este año denotan una caída notable en el apoyo a la isla con respecto a 2025, cuando la resolución no vinculante obtuvo el apoyo de 165 países, 7 en contra y 12 abstenciones.

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Durante la votación este miércoles, además de Estados Unidos e Israel - que históricamente han rechazado la resolución en casi todos los votaciones-, Paraguay y Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica también se opusieron.

Otros países como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos también rechazaron la iniciativa.

La votación estuvo marcada también por la elevada tensión bilateral que derivó en una discusión en la ONU este martes del canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, en medio de la sesión de la Asamblea General.

Este martes la comitiva de la isla comenzó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, mientras Rodríguez se dirigió a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz durante su intervención.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas había advertido también que habría cambios en la votación y llamó a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por la isla, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".