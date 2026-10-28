ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:05

EE.UU. cuelga un cartel en La Habana en medio de la votación contra el embargo en la ONU

Imagen sin descripción

La Habana, 28 oct (EFE).- Estados Unidos colgó este miércoles en la embajada en La Habana un cartel de Freedom 250 (Libertad 250) con el lema de la celebración de sus 250 años, en medio de la votación contra el embargo a Cuba y tras el altercado entre representantes de ambas naciones en la ONU.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El cartel es similar a los que adornó EE.UU. durante las celebraciones de los 250 años de la Independencia estadounidense, festejados en el verano a nivel nacional pero principalmente en Washington, donde la comisión Freedom 250, respaldada por la Casa Blanca, organizó ferias, carreras y un gran show de fuegos artificiales.

Históricamente ese tipo de actos es visto como una provocación por el Gobierno cubano, que construyó una explanada para actos frente al edificio de la misión estadounidense, reabierta en agosto de 2015 durante el "deshielo" entre las dos naciones, y tras más de cinco décadas de ruptura de las relaciones bilaterales.

Desde 2017, la embajada estadounidense en La Habana funciona con el personal mínimo después de que el presidente, Donald Trump, ordenara reducir drásticamente su personal tras los incidentes de salud del llamado Síndrome de La Habana.

El hecho de este miércoles coincidió con la aprobación en ONU de la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla que contó con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Las cifras de este año denotan una caída notable en el apoyo a la isla con respecto a 2025, cuando la resolución no vinculante obtuvo el apoyo de 165 países, 7 en contra y 12 abstenciones.

Durante la votación este miércoles, además de Estados Unidos e Israel - que históricamente han rechazado la resolución en casi todos los votaciones-, Paraguay y Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica también se opusieron.

Otros países como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos también rechazaron la iniciativa.

La votación estuvo marcada también por la elevada tensión bilateral que derivó en una discusión en la ONU este martes del canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, en medio de la sesión de la Asamblea General.

Este martes la comitiva de la isla comenzó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, mientras Rodríguez se dirigió a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz durante su intervención.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas había advertido también que habría cambios en la votación y llamó a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por la isla, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar