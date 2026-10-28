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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:20

Eisenkot apuesta por un "Gobierno sionista" mientras la oposición busca una mayoría

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El líder del partido opositor israelí Yashar!, Gadi Eisenkot, defendió este miércoles la formación de un "Gobierno de movilización sionista" en su primera declaración tras la realizada anoche al publicarse los sondeos a pie de urna, mientras las fuerzas opositoras exploran posibles alianzas para alcanzar una mayoría parlamentaria.

Por EFE
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"Todavía nos esperan largas jornadas de trabajo, pero estamos concentrados en la importante tarea que se nos ha confiado: traer cambios a Israel y establecer un gobierno de movilización sionista", escribió Eisenkot en sus redes sociales, en un mensaje en el que agradeció la confianza de cientos de miles de votantes.

Con el 88,6 % de los votos escrutados, el bloque del primer ministro, Benjamín Netanyahu, mantiene 53 escaños, frente a los 48 de la coalición opositora encabezada por Eisenkot. Los partidos árabes suman 19 diputados, por lo que ningún bloque alcanza los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí.

Ante la falta de una mayoría clara, se espera que las negociaciones entre los principales líderes de la oposición comiencen en los próximos días.

Según informó el diario The Times of Israel, el líder izquierdista de Los Demócratas, Yair Golán, prevé reunirse mañana con dirigentes opositores, entre ellos Eisenkot y Yair Lapid, para abordar la formación de Gobierno.

Golán es, además, el único de los cuatro líderes del bloque opositor sionista que ha apoyado públicamente la incorporación de partidos árabes a un Ejecutivo.

En paralelo, The Times of Israel reportó que el líder de Israel Beitenu, Avigdor Líberman, también integrante del bloque opositor, ha reducido sus contactos con el resto de sus socios. Según este medio, Líberman preferiría que Eisenkot se sumara a un Gobierno de unidad con Netanyahu, aunque mantiene su rechazo a participar en un Ejecutivo encabezado por el actual primer ministro o a respaldar un Gobierno en minoría dependiente de los partidos árabes.

Según la Comisión Electoral Central, los resultados definitivos de las elecciones israelíes se conocerán el viernes, una vez concluya mañana el recuento de los votos de "doble sobre", que comenzará esta madrugada.

El cuerpo electoral calcula que tendrá que contabilizar entre 430.000 y 480.000 de estas papeletas, correspondientes principalmente a soldados, enfermos, diplomáticos, presos, hospitalizados, mujeres en casas de acogida y otros electores que han votado fuera de su centro asignado.

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