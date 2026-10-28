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Mundo
28 de octubre de 2026 - 05:10

El canciller alemán llega a Tokio para reunirse con Takaichi en una gira asiática

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Tokio, 28 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, llegó este miércoles a Tokio para reunirse con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de una gira asiática en la que busca estrechar lazos comerciales y de seguridad, y aumentar la cooperación en diversificación energética en la región.

Por EFE
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"Durante los próximos dos días, intercambiará opiniones con Japón, un socio estratégico clave para Alemania, sobre temas importantes que afectan a ambos países, como la protección de la prosperidad, la resiliencia y la paz", afirmó la embajada de Alemania en la red social X, junto con un vídeo de la llegada de Merz al aeropuerto de Haneda.

El canciller alemán tiene previsto dirigirse a la oficina de Takaichi para una cumbre bilateral, que irá seguida de una declaración a medios y un encuentro con empresarios. La jornada concluirá con una cena entre ambos jefes de Gobierno.

Ambos tienen previsto intensificar la colaboración para garantizar el suministro de semiconductores y minerales críticos, en medio de preocupaciones compartidas sobre la seguridad económica con relación a China, informó la agencia de noticias Kyodo.

Según fuentes diplomáticas, Takaichi y Merz abordarán el desarrollo y producción de equipos de defensa, después de que Japón flexibilizara su normativa sobre exportación de material militar, permitiendo por primera vez la venta de armas letales al extranjero.

El diario económico japonés Nikkei también informó de que se espera que Tokio y Berlín acuerden desarrollar conjuntamente tecnología de fusión nuclear de última generación, incluyendo la construcción de una planta en Alemania a partir de 2030.

El canciller, tras su visita de dos días al archipiélago, viajará a Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse el jueves con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para reforzar la cooperación en áreas como los semiconductores y la inteligencia artificial (IA), así como la defensa y la industria armamentística.

En su primera visita oficial a Corea del Sur desde que asumió el cargo, Merz asistirá a una conferencia empresarial que se celebrará en Seúl. Alemania es el principal socio comercial del país asiático en Europa.

En la víspera, Merz inició en Singapur la gira asiática, donde se reunió con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, y anunciaron una declaración conjunta y un plan de trabajo renovados para la asociación estratégica bilateral.

Su gira coincide con el viaje del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, a China, donde visitó las instalaciones de Volkswagen en la ciudad china de Hefei y probó un vehículo eléctrico desarrollado junto a socios locales.

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