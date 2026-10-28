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Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:10

El cantante Joss Favela vuelve a sus raíces en el campo mexicano para seguir componiendo

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- El cantautor mexicano Joss Favela, con seis nominaciones a los Latin Grammy, reivindica el campo como su principal fuente de inspiración y regresa a su faceta de compositor con ‘Confesiones’, un álbum que lanzará el 19 de noviembre y con el que busca recuperar la esencia de sus inicios, dijo en una entrevista con EFE

Por EFE
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A pocos días de viajar a Las Vegas para la 27.ª entrega de los Latin Grammy, donde compite en la categoría de mejor álbum de música norteña por ‘Mis Compas Vol. 2’, Favela aseguró que este reconocimiento le llega en un momento distinto de su carrera.

“Esta vez reaccioné mucho más desde el agradecimiento. Cuando eres más joven te pasan cosas afortunadas y tal vez no las dimensionas. Si bien hemos estado nominados en otras ocasiones, esta se siente muy diferente; fue como un abracito al corazón bastante bien dado", relató el intérprete.

Pese a haber recorrido escenarios de distintos países, el artista mantiene su vínculo con su tierra natal en Caitime, un pequeño poblado de Sinaloa donde, según relató, no hay clínicas de salud, pero sí una tradición musical.

“Hay un mito en México que dice que donde está tu ombligo enterrado (el cordón umbilical), ahí regresas. De niño me robé mi ombligo de la cajita de mi mamá y lo tiré a un hormiguero detrás de la casa de mis abuelos. Siempre digo que por eso las hormigas se lo llevaron y no me puedo despegar de mi tierra; ese es mi cable a tierra”, confesó entre sonrisas.

Esta conexión con sus orígenes también está presente en su música. El próximo 18 de noviembre está prevista la develación de una estrella en su honor en Guamúchil, Sinaloa, mediante una iniciativa organizada por la comunidad cívica.

“He intentado irme por temporadas, pero estando lejos se me empieza a secar la mata y se me va la inspiración. Regreso al rancho y ahí es donde escribo más y conecto”, explicó Favela, quien aseguró que con su nueva música busca transmitir el mensaje de “ser real y sentirte feliz con lo que haces”.

El próximo 19 de noviembre, Favela lanzará ‘Confesiones’, una producción con la que busca retomar su faceta de compositor después de una etapa marcada por las colaboraciones musicales.

“Busqué regresar a la etapa de cantautor que me hizo empezar, a esos sueños de inicio de alguien que no está buscando el coro más pegajoso o la letra repetitiva, sino decir lo que siente. Ese es el trabajo del cantautor”, explicó sobre el concepto del álbum.

Frente a las tendencias comerciales actuales, el creador reconoció que evita escuchar la música que se produce hoy en día para no dejarse influir por otros estilos.

“No escucho música actual. Me cuesta más trabajo escuchar música nueva que hacer música de cero. Si escuchara más música de hoy podría dibujar con mejores líneas, pero se terminaría pareciendo a lo que sucede. Yo siempre apuesto a lo que siento y dale”, afirmó.

Para explicar su próximo lanzamiento recurrió a una metáfora automovilística: “Es como un Mustang clásico, pero puesto al día. Con buen sonido, aire acondicionado y buenas llantas. No es un disco viejito, es un disco actual, pero con las líneas de un coche clásico”.

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