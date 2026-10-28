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Mundo
28 de octubre de 2026 - 18:35

El caso contra Maduro en EE.UU. es reasignado a la jueza Analisa Torres

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Nueva York, 28 oct (EFE).- El caso por narcoterrorismo contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, según indicó el archivo judicial.

Por EFE
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El tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó en el archivo el documento sobre el proceso de reasignación de casos "previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte" y divulgó que la nueva encargada es la magistrada Torres.

Torres (Nueva York, 1959) fue nombrada jueza para la jurisdicción por el presidente demócrata Barack Obama en 2013 y desde entonces ha presidido numerosos casos de carácter civil, penal y regulatorios.

Descendiente de una familia de magistrados de origen puertorriqueño, se graduó con honores en la Universidad de Harvard, se doctoró en la Escuela de Derecho de Columbia y trabajó en bufetes privados al principio de su carrera antes empezar en los tribunales.

Previo a su nombramiento como jueza federal en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Torres fue jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York durante cerca de una década, y anteriormente lo fue en los tribunales civil y penal de la ciudad.

El juez Hellerstein falleció este miércoles a los 92 años por causas naturales después de casi tres décadas presidiendo casos de alto perfil, informó un portavoz del tribunal a los medios locales.

Hellerstein presidía el caso contra Maduro desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos presentó la acusación original por narcotráfico y otros delitos. Tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, el juez supervisó el desarrollo del proceso penal.

El juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas, está programado para el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.

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