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Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:15

El conservador Kulbergs emprende contactos para formar un Gobierno de coalición en Letonia

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Riga, 28 oct (EFE).- El primer ministro en funciones de Letonia, el conservador Andris Kulbergs de Lista Unida emprendió este miércoles las primeras conversaciones para formar gobierno con dos de sus actuales socios de Ejecutivo, la derechista Alianza Nacional y la centrista Nueva Unidad, tras haber ganado las elecciones del pasado 3 de octubre.

Por EFE
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El partido de Kulbergs, que será nominado oficialmente para formar el nuevo Gobierno una vez que el Parlamento o Saeima se constituya el próximo 3 noviembre, se hizo con 41 de los 100 escaños, el mejor resultado de una fuerza política desde que el país báltico recuperó la independencia en 1991.

Sin embargo, necesitaría al menos un socio de entre los otros cinco partidos que entraron al Saeima para obtener la mayoría absoluta, que alcanzaría cómodamente con los diez y los siete escaños que podrían aportar respectivamente Alianza Nacional y Nueva Unidad.

En declaraciones a la prensa tras las primeras conversaciones en Riga, Kulbergs explicó que había presentado su punto de vista de que es necesario reducir el gasto estatal en unos 500 millones de euros el año que viene.

Dijo que Alianza Nacional comparte la opinión de que hay que recortar la financiación estatal de los partidos políticos y los gastos y dietas de los ministros, así como congelar los sueldos de los diputados. Ambas fuerzas concuerdan también en la necesidad de revisar el número y las funciones de los Ministerios.

El diputado de Nueva Unidad Ainārs Latkovskis afirmó tras la reunión con Kulbergs que su partido aspira a que la actual ministra de Exteriores en funciones Baiba Braže y el ministro de Defensa en funciones Raivis Melnis mantengan sus puestos en un nuevo Gobierno, ya que han demostrado su valía hasta la fecha.

Nueva Unidad también concuerda con que Letonia debería reducir la burocracia e incrementar los ingresos fiscales para disminuir la presión sobre los presupuestos.

El presidente Edgards Rinkēvīčs, que nominará formalmente a Kulbergs la semana que viene, ha manifestado su esperanza de que se pueda formar un Ejecutivo de coalición para el Día de la Independencia de Letonia, que se celebra el 18 de noviembre, y que los presupuestos para 2027 queden aprobados antes de Navidad.

Kulbergs ya gobernaba como primer ministro interino desde mayo, cuando la anterior coalición encabezada por Evika Silina, de Nueva Unidad, se rompió tras la crisis política desencadenada por el impacto de dos drones ucranianos en una infraestructura del este del país.

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