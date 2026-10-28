El creador del movimiento que convocó las protestas en Italia queda en libertad con cargos

La Fiscalía italiana había pedido el arresto por los delitos de incitación a delinquir con el agravante de finalidad terrorista, pero la jueza instructora alegó que no existían razones para mantenerlo en prisión.

Según los fiscales, mediante la creación de un canal de Telegram con 11.000 suscriptores y una página de Instagram con 50.000 seguidores, Siher utilizó la devastación ocurrida en Milán los días 17 y 18 de octubre como "base ideológica" para organizar nuevas manifestaciones, provocar una "declaración de guerra continua" e "infundir un miedo profundo en la población y desestabilizar el curso normal de la vida civil".

Siher permanecía detenido en la cárcel San Vittore desde la noche del sábado y este miércoles fue interrogado, pero se acogió a su derecho a guardar silencio.

Tras el interrogatorio, sus abogados, Yasmina Abu Sharar y Benedetto Ciccarone, insistieron en que "no existe algún delito de terrorismo" y que "estaba seguro de estar ejerciendo sus derechos constitucionales garantizados" y que "no hubo incitación a la violencia".

La investigación continuará , pero con Siher en libertad, al igual que su esposa, Sarah Hammoud, también bajo investigación.

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Youssef Siher, italiano de segunda generación (su familia tiene orígenes marroquíes), es un reconocido experto en geopolítica de 30 años que el pasado sábado fue arrestado por ser considerado el creador del denominado 'Movimiento 17 octubre'.

Este grupo fue fundado tras las manifestaciones de aquel fin de semana, que derivaron en violentos disturbios en ciudades como Milán, y en los días posteriores había alentado a nuevas protestas desde un perfil anónimo en redes como Instagram o Telegram.

El 'Movimiento' había anunciado que lanzaría un comunicado con instrucciones para protestar de nuevo el pasado sábado en todo el país, pero esto finalmente no ocurrió, aunque sí surgieron protestas espontáneas en Milán, Bolonia, Turín (norte) o Roma.

Tras aquellos disturbios, que degeneraron en saqueos perpetrados por adolescentes en Milán, el Gobierno italiano respondió enviando a esa ciudad 500 militares para reforzar el orden público.

Pero también con un decreto en materia de seguridad con medidas disuasorias como la obligación de los padres a pagar los desperfectos causados por sus hijos o la posibilidad de retener de forma preventiva a sujetos considerados peligrosos para una manifestación pública, también menores de edad.