El escrutinio en Israel se acerca al 80 % con Netanyahu a la cabeza

El Likud, el partido de Netanyahu, se mantiene en 27 escaños; mientras que Yashar!, la formación del exgeneral Gadi Eisenkot que encabeza la oposición, perdió un asiento y cayó a 20. La Lista Conjunta, que aúna los partidos árabes de izquierda Jadash, Taal y Balad, logró otro asiento y subió a un total de 13.

En el bloque de Netanyahu, el resto de partidos se sitúan en: 7 escaños para Judaísmo Unido de la Torá, 7 para Shas (ambos ultraordoxos); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma a los asientos de Eisenkot: 11 de Beyajad, el partido de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; 8 de Los Demócratas y 8 de Israel Beitenu.

En total, la coalición de Eisenkot cae a 47 escaños y la de Netanyahu se mantiene en 54.

Los partidos árabes (que canalizan los votos de los “árabes israelíes”, mayoritariamente palestinos con la ciudadanía de Israel) son los únicos excluidos de estos bloques. La izquierdista Lista Conjunta crece a 13 escaños, mientras que el islamista Raam ha subido a 6.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al tener el Parlamento 120 escaños y estar la mayoría en los 61, ambos bloques (de no variar) necesitan el apoyo de los partidos árabes para formar un Gobierno estable.

Pese a que las encuestas previas a los comicios daban una mayoría del voto a Eisenkot, las encuestas a pie de urna y el recuento hasta ahora hacían de Netanyahu el más votado.