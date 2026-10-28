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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:35

El fotógrafo argentino Matías Costa gana en España el Premio Nacional Piedad Isla

Imagen sin descripción

Palencia (España), 28 oct (EFE).- El fotógrafo argentino Matías Costa ganó este miércoles en España el XVII Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla 2026, como reconocimiento a su implicación profesional en lo social, la memoria y el territorio.

Por EFE
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El jurado destacó también la constante búsqueda de "nuevas narrativas aplicadas al espacio expositivo y al fotolibro" y un compromiso con la fotografía que se extiende al comisariado y la docencia, así como un trabajo que trata el desarraigo, el olvido y la reconstrucción mediante la fotografía, la escritura y el material de archivo.

El premio lo convoca anualmente por la Diputación de Palencia (norte de España) para reconocer una trayectoria profesional destacada en el ámbito de la fotografía. Está dotado con 6.000 euros y recuerda la figura de Piedad Isla, etnógrafa y figura relevante de la fotografía en España, fallecida en 2009.

Originario de Buenos Aires, Costa reside actualmente en Madrid, es profesor del Máster PhotoEspaña (PHE) y maestro invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (Madrid), donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado los libros 'SOLO', 'Zonians', 'The Family Project' y 'Photobolsillo', y ha llevado exposiciones a lugares como el Museo Reina Sofía de la capital d España.

También fue premiado con World Press Photo y Descubrimientos PHE, entre otros galardones; y ha comisariado exposiciones en la Sala Amós Salvador de Logroño, el festival PhotoEspaña o el Centro Cultural de España en Panamá.

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