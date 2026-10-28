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Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:15

El futuro de universidades pasa por autonomía, IA y vínculo con sociedad, apuntan expertos

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Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- El futuro de la educación universitaria pasa por universidades que funcionen con suficiente autonomía, implanten con ética la inteligencia artificial (IA) y contribuyan al desarrollo de la sociedad a la que sirven, según anticiparon este miércoles autoridades educativas y rectores de distintos países de Hispanoamérica, en un seminario celebrado en Ecuador.

Por EFE
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Sobre esta visión giró el seminario 'Los futuros de la educación superior: gobernanza, inteligencia artificial y vinculación al territorio', organizado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), de España, con motivos de sus diez años en Ecuador; junto a la Universidad de Guayaquil, que tuvo a más de 5.000 asistentes en línea.

El presidente de la UNIR, Rafael Puyol, defendió que el papel del Estado debe enfocarse en el establecimiento de un sistema de calidad de la instituciones y de los productos que ofrecen, incluido un sistema transparente de rendición de cuentas, entendido como "una autoevaluación de los fines de la universidad, en cómo esta responde a las demandas sociales, formativas, científicas, culturales y tecnológicas".

Por su parte, el consejero académico del Consejo de Educación Superior de Ecuador, Pablo Beltrán, señaló que "el futuro de la educación superior no se construye uniformando a las instituciones, sino reconociendo su diversidad y fortaleciendo su capacidad de responder a las necesidades de la sociedad".

El rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Walter Mera, comentó que en Ecuador "ni el Estado controla absolutamente la educación superior ni la deja en completa libertad", lo cual valoró porque "siempre tiene que haber un equilibrio".

A su turno, la rectora de la Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador), Idalia Pacheco, precisó que un mismo modelo de gobernanza no puede aplicarse por igual a todas las universidad, pues cada una tiene sus particularidades, si bien todas deben buscar los principios de transparencia, participación y responsabilidad social.

En ese sentido, el rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, sostuvo que "es fundamental que un profesional sepa que su profesión no es para él, sino para los demás, y que está al servicio de la sociedad".

Morán lanzó este mensaje a sus 60.000 estudiantes, y valoró el avance de la educación híbrida que combina presencialidad con virtualidad, para lo que resaltó la formación en metodologías para la educación en línea recibida de parte de la UNIR para 2.300 profesores de la Universidad de Guayaquil.

Al respecto, el director académico de Relaciones Institucionales de la UNIR, Manuel Herrera, mencionó que en Ecuador esta universidad española ha formado a más de 40.000 profesores ecuatorianos competencias digitales, IA, liderazgo y gestión de equipos, como parte de una "revolución" de la educación a distancia y en línea en el país andino.

En ese sentido, señaló que los retos por delante "son muchísimos", entre ellos seguir apostando por la calidad, con una oferta educativa adecuada a las necesidades de la sociedad; la internacionalización para abrirse a otras realidades y sistemas educativos; la incorporación de la IA, que permitirá más espacio al pensamiento crítico y la innovación, y la innovación, para seguir desplazando las fronteras del conocimiento.

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