El Gobierno británico estima que el crecimiento económico será este año del 1,2 %

Al dar a conocer el presupuesto del Estado en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento, el ministro dijo que las medidas económicas divulgadas están pensadas para ayudar "a las familias y los negocios" en un contexto difícil por el alza de los precios energéticos a causa del conflicto en Irán y la guerra en Ucrania.

Healey estimó que el PIB subirá el 1,6 % en 2028, el 1,8 en 2029, el 1,7 % en 2030 y el 1,6 % en 2031, mientras que dejó claro que el Gobierno no se apartará un milímetro de la "disciplina fiscal" para reducir la abultada deuda -actualmente del 94 % del PIB-, pero precisó que el país deberá pagar unos intereses de la deuda de 15.000 millones de libras (17.850 millones de euros) para 2029/30.

Este abultado monto, explicó Healey, responde a la inquietud de los mercados sobre el alto nivel de la deuda británica y el alza de la inflación interanual, que se sitúa ahora en el 3,5 %.

Aun así, el ministro se jactó de que "el Reino Unido está superando las expectativas", porque da "señales de resiliencia" que se manifiestan en el crecimiento de inversión pública y privada, una mejora de la productividad y alzas salariales.

El "colchón fiscal" (el margen financiero del que dispone el Gobierno para aumentar el gasto público o bajar los impuestos sin incumplir sus propias reglas fiscales) bajará de 24.000 millones de libras (28.560 millones de euros) a 15.000 millones de libras (17.850 millones de euros) para el periodo 2029/30, según cálculos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), el organismo independiente que analiza las cuentas públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Healey señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado que el Reino Unido "sobresale" actualmente como un país en el que se han tomado medidas decisivas para reducir la deuda, por lo que el organismo calcula que para el año 2029 el déficit del país será el más bajo del G7.

Entre otros anuncios, el titular de Economía dijo que los bancos pagarán un recargo adicional del 3 % sobre los beneficios (hasta el 6 %) que superen los 100 millones de libras (119 millones de euros), pero esto será por un "tiempo limitado", que comenzará el próximo enero y concluirá 15 meses después. Esto está pensado para aliviar de forma inmediata el elevado coste de los precios energéticos.

Los bancos ya pagan el impuesto de sociedades del 25 %, pero ese incremento temporal eleva al 31 % la carga fiscal sobre estas entidades, siempre que los beneficios superen los 100 millones.

Asimismo, Healey subrayó que quiere que las empresas inviertan, contraten personal y se expandan, por lo que ha decidido apoyar a los comercios locales al incrementar el umbral de exención de tasas para el sectores de comercio minorista, de hostelería y de ocio, elevándolo de las actuales 12.000 libras (14.280 euros) a 18.000 libras (21.420 euros) anuales.

Esto implica que unas 70.000 empresas quedarán totalmente exentas del pago de dichas tasas, añadió Healey, quien resaltó que se trata de un presupuesto para "los trabajadores del Reino Unido y para las empresas británicas, tanto grandes como pequeñas", fundamentado en la "disciplina fiscal" y que proporcionará al país "un respiro".

Por otro lado, el ministro anunció 430 millones de libras (511 millones de euros) anuales para combatir el sinhogarismo este invierno. "Para mi, esta es una misión moral. Es una misión moral para el primer ministro. Es una misión moral para el Partido Laborista", recalcó.