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Mundo
28 de octubre de 2026 - 10:55

El Gobierno de Panamá se propone construir al menos 2.700 casas tras el terremoto de 7,7

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Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá planea construir al menos 2.700 casas destinadas a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el pasado 9 de octubre, que asoló principalmente zonas rurales de la costa del Pacífico central panameño y dejó dos muertos y varios millares de personas sin hogar.

Por EFE
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Unas 1.300 casas ya se están construyendo y a ellas se sumarán otras 1.400 que se irán entregando entre finales de este año y marzo de 2027 a quienes perdieron sus hogares por el terremoto, que ha estado seguido por más de 1.000 réplicas, indicó un comunicado de la Presidencia panameña difundido en las últimas horas.

Al total de 2.700 nuevas viviendas se irán sumando más, a medida que las labores de inspección de daños continúen a lo largo de las zonas afectadas por el sismo, de acuerdo con la información oficial.

"Mientras estas se construyen, se instalarán estructuras temporales contiguas a la construcción, al lado de la casa en construcción, con mejores condiciones para la familia afectada", afirmó el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El jefe de Estado anunció que los fideicomisos constituidos por los estatales Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros para administrar los fondos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública, podrán ahora financiar a los contratistas encargados de colaborar con la reconstrucción de las viviendas.

La Contraloría General de la República habilitará equipos adicionales para un control más amplio al uso de estos fondos en las cuatro provincias más afectadas, que son Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, para que los procesos sean "más expeditos" y puedan efectuarse con el 100 % de transparencia, agregó Mulino.

El Ejecutivo panameño autorizó hasta 100 millones de dólares para las contrataciones especiales de los ministerios y entidades públicas destinadas a atender las situaciones puntuales derivadas de la emergencia sísmica.

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