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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:45

El Gobierno francés descarta cambiar la fecha de las elecciones por las protestas

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París, 28 oct (EFE).- El Gobierno francés rechaza las peticiones para cambiar las fechas de las elecciones presidenciales, en particular la de la segunda vuelta prevista el 2 de mayo, inmediatamente después de la Fiesta del Trabajo, ante el riesgo de protestas sociales tras los disturbios y saqueos del 17 de octubre.

Por EFE
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"No hay razón para cambiar esas fechas, a menos de arrodillarse ante los delincuentes, los vándalos y los facciosos que han sembrado el terror los últimos días y las últimas semanas en el país", señaló la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bregeon insistió en que "deben prevalecer la ley y el Estado" e hizo notar que la semana pasada el Estado demostró que "sabía ser fuerte", en relación al dispositivo de seguridad que evitó que se reprodujeran los actos de violencia en la jornada de movilizaciones del 24 de octubre.

"Seguiremos demostrándolo" y "las elecciones se desarrollarán en buenas condiciones", afirmó la portavoz.

Respondía a una pregunta sobre la petición del líder de Los Republicanos (LR, el partido de la derecha clásica), el exministro Bruno Retailleau, y también de dirigentes de la Agrupación Nacional (RN, la formación de extrema derecha), que han pedido una modificación de las fechas, que están previstas el 18 de abril (primera vuelta) y 2 de mayo (segunda y definitiva).

Una modificación que han justificado para que la segunda vuelta no sea el día siguiente del 1 de mayo, tradicional jornada de desfiles sindicales que podría estar marcada por las consignas políticas y, eventualmente, por acciones de violencia, como ya ha ocurrido en el pasado.

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