El Gobierno italiano propone personalizar las matrículas de los coches para recaudar

"A propósito de coches, introducimos la posibilidad para quien lo desee de tener una matrícula personalizada. Se podrá dar más o menos rienda suelta a la imaginación, obviamente asumiendo un coste. Y algo me dice que aquí la creatividad de los italianos podría hacerse notar", ironizó Meloni en la rueda de prensa de presentación de las cuentas.

El Ejecutivo ha presentado este miércoles el último proyecto de ley de la legislatura, antes de las elecciones generales de 2027, con medidas dotadas con 26.000 millones de euros y elaboradas en un contexto financiero muy complicado, según reconoció la mandataria.

Las cuentas incluyen una rebaja impositiva al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a rentas de hasta 55.000 euros al año así como beneficios fiscales a propietarios que alquilen sus viviendas a jóvenes de hasta 35 años de edad, entre otras medidas.

Pero también intervienen en el sector del automóvil, ya que hace "definitiva" la exención introducida el pasado septiembre para el 2027 del impuesto de circulación a motocicletas y turismos de pequeña y media potencia, de hasta 80 kilovatios.

Una medida, eso sí, limitada a un solo vehículo por ciudadano. Ahora esta exención fiscal no solo se aplicará a lo largo del 2027 sino que pasa a ser "estructural e indefinida".

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"Muchos habían dicho que esta medida era electoralista porque solo se aplicaba al 2027 pero no, será indefinida, al menos en lo que gobierne la derecha. La izquierda ya ha dicho que le gusta el impuesto de circulación", atacó la primera ministra ultraderechista.

Posteriormente Meloni anunció, entre las medidas recaudatorios, una "nota de color": la posibilidad de que los italianos puedan personalizar las matrículas de los coches, "obviamente" por un precio, aunque no especificó la cuantía que se solicitará.