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Mundo
28 de octubre de 2026 - 05:25

El líder izquierdista Golán pide unidad con los partidos árabes para desbancar a Netanyahu

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El líder de la formación de izquierdas Los Demócratas, Yair Golán, pidió al resto de partidos que forman el bloque opositor, en un comunicado este miércoles, unir fuerzas con las formaciones árabes de Israel con tal de desbancar a Benjamín Netanyahu del Gobierno.

Por EFE
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"La realidad debe enseñarnos una lección contundente: no tenemos futuro aquí si no dejamos de tener miedo. Y si no acabamos con el racismo. No debemos seguir aceptando la división racista que hace Netanyahu entre votos judíos y votos árabes", escribió el político socialdemócrata en la red social X.

Golán reivindicó como ejemplo que el voto de un ciudadano de la ciudad árabe de Tira (en el centro del país) vale lo mismo que el de un residente de Givat Shmuel (de población judía israelí).

"Quien intente silenciar las voces de los ciudadanos árabes se rinde a Netanyahu y renuncia a Israel", continúa Golán en el comunicado.

El líder de Los Demócratas respondió a quienes reivindican un Gobierno "sionista" (como forma de excluir a los árabes), entre quienes se encuentran otros cabezas del bloque opositor, aseverando que Netanyahu trata de formar coalición con los partidos ultraortodoxos, a los que calificó de "no sionistas" por evitar hacer el servicio militar obligatorio.

"Si Netanyahu insiste en contar solo una mayoría sionista, que primero elimine de su bloque a los 16 diputados de los partidos ultraortodoxos no sionistas. Que no nos den lecciones sobre sionismo", sentenció.

El escrutinio del voto en Israel, que ronda el 70 %, da más escaños al bloque de Netanyahu que al de la oposición, con unos 54 del mandatario y los suyos frente a unos 48 para el llamado "bloque del cambio" encabezado por Gadi Eisenkot.

Al tener el Parlamento de Israel 120 escaños y estar la mayoría en los 61, ninguno de ellos alcanza el total necesario para formar un Gobierno.

Los partidos árabes rondan los 18 escaños, según el reparto de votos publicado por el Comité Electoral Central y traducido en asientos por los principales medios nacionales. Esto da a estas formaciones el poder de elevar al Gobierno a cualquiera de los dos grupos.

Los árabes israelíes son en su mayoría palestinos con ciudadanía de Israel, al descender de aquellos que permanecieron en el territorio tras constituirse el Estado. Netanyahu ha hecho campaña contra Eisenkot desprestigiándolo a través de los árabes, afirmando que necesita su apoyo para gobernar.

El líder opositor y la mayoría de sus aliados, salvo Golán, han rechazado formar un Ejecutivo con estos partidos.

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