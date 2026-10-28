El Ministerio de Exteriores de Israel confirma el ataque a su embajada en Belgrado

"Confirmamos las informaciones de un intento de ataque terrorista cerca de la embajada de Israel en Belgrado. El atacante fue neutralizado por la Policía local", recoge el comunicado.

Exteriores detalló que ningún trabajador de la embajada resultó herido, así como que la misión diplomática estaba cerrada cuando ocurrió el ataque, pasada la medianoche.

"El incidente está bajo investigación de las autoridades relevantes en estos momentos", concluye el ministerio.

Un menor armado con dos cuchillos fue abatido a tiros en la madrugada de este miércoles después de que atacara a un policía que custodiaba la embajada, informó el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic.

"El ataque tuvo lugar alrededor de las 00:15 hora local (23:15 GMT del martes)", declaró el titular en un comunicado en el que calificó el suceso de acto terrorista e informó que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso.

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Las autoridades serbias apuntan a que se trata de un presunto yihadista, miembro o al menos simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico (EI), a juzgar por su perfil en Instagram, donde aparecía ondeando la bandera de la organización.

"Nuestros servicios (de inteligencia) lo estaban vigilando y es sabido que era un seguidor del EI", indicó el ministro, quien señaló que, no obstante, su identidad todavía no ha sido establecida por completo.

El joven se abalanzó sobre el agente de la Gendarmería al grito de "Allahu Akbar" ("Alá es grande", en árabe), y el policía lo abatió tras sufrir heridas leves en el rostro.