El ministro de Exteriores alemán viajará a Panamá este jueves

El portavoz del Ministerio de Exteriores germano Martin Giese anunció este miércoles en una rueda de prensa ordinaria que Wadephul hará escala en Panamá de camino a Estados Unidos, donde va a participar en la reunión ministerial del G-20.

"Mantendrá conversaciones con su homólogo Javier Martínez-Acha Vásquez. Después de reunirá con el presidente de la República, José Raúl Mulino. Además visitará el canal de Panamá", resumió el portavoz.

Giese destacó que Panamá es el mayor socio comercial de Alemania en América Central por tanto de "importancia estratégica" para el mercado alemán.

Recalcó además que el canal de Panamá es "una de las vías marítimas más importantes del mundo".

Preguntado por las alegaciones de Estados Unidos sobre una supuesta "influencia maligna" de China sobre las operaciones en el canal, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con anexionar, el portavoz señaló la importancia de proteger la libertad de navegación, en especial en unos tiempos en los que las cadenas de suministro se ven sometidas a "presiones extremas".

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En vista de los problemas en el mar Rojo y en el estrecho de Ormuz es esencial proteger las vías de navegación comercial, dijo.

"Pensamos que Panamá cumple muy bien con su obligación de proteger el canal. Esto también será tema de las conversaciones", sostuvo el portavoz.

El pasado mes de marzo, visitó el país centroamericano el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el primer jefe de Estado germano en hacerlo, mientras que el canciller panameño realizó un viaje a Berlín hace un año.