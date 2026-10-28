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Mundo
28 de octubre de 2026 - 08:20

El Parlamento armenio ratifica el acuerdo marco con Estados Unidos sobre la Ruta de Trump

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Tiflis, 28 oct (EFE).- El Parlamento armenio ratificó este miércoles un acuerdo marco de cooperación con Estados Unidos (EE.UU.) sobre el proyecto TRIPP o Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales, un corredor de transporte en la región sureña armenia de Siunik.

Por EFE
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A favor de la ratificación del acuerdo votaron 63 diputados de la Asamblea Popular armenia, todos ellos del gobernante Partido Cívico del primer ministro, Nikol Pashinián.

Rechazaron la ratificación 32 diputados de partidos opositores armenios. Pashinián declaró previamente que la fase práctica de la implementación de TRIPP ya había comenzado.

El proyecto, acordado por Armenia y Azerbaiyán con mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, en agosto de 2025, prevé la construcción de infraestructura vial, ferroviaria y de petróleo y gas en el sur de Armenia.

El corredor conectará a Azerbaiyán con su república autónoma de Najicheván y también será parte de una importante ruta comercial entre Asia Central y Europa.

La implementación de la Ruta de Trump se pone en marcha de esa manera antes de la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, que no tienen relaciones diplomáticas y mantienen su frontera cerrada desde hace varias décadas por el conflicto en torno de Nagorno Karabaj.

Azerbaiyán tomó el control de esa república autoproclamada poblada por armenios en septiembre de 2023, lo que puso fin al litigio territorial más antiguo en el espacio postsoviético y provocó el éxodo masivo de 120.000 habitantes de la región hacia Armenia.

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