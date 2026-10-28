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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:45

El petróleo de Texas sube un 1,90 %, hasta 101,8 dólares, tras ataque a refinería saudí

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Nueva York, 28 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles un 1,90 %, hasta 101,80 dólares el barril, después de un nuevo ataque de los rebeldes hutíes de Yemen a una refinería de Arabia Saudí.

Por EFE
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A las 09:00 horal local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,90 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo observó con inquietud el nuevo ataque contra la refinería de Ras Tanura, una de las principales instalaciones de la petrolera estatal Aramco en la provincia Oriental saudí.

También bombardearon el el Ministerio de Defensa en Riad y otros puntos del sureste saudí.

Los rebeldes también denunciaron que al menos 13 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en ataques aéreos atribuidos a la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra la gobernación de Al Yauf, en el noroeste del Yemen.

Los ataques volvieron a tensionar el mercado después de el optimismo tras de que el ministro de Defensa de Arabia Saudí y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, mantuvieron conversaciones directas en Teherán sobre la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra Riad.

También estuvieron presentes funcionarios de Pakistán, país mediador en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los hechos se enmarcan en una ofensiva militar más amplia entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital y amplias zonas del norte y oeste del Yemen, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.

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