El petróleo de Texas sube un 2,88 %, hasta 102,78 dólares, pendiente de Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,88 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo observó con inquietud los últimos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra infraestructuras en Arabia Saudí, incluyendo la refinería Ras Tanura, lo que presionó el precio al alza ante la posibilidad de interrupciones de suministro.

Los rebeldes hutíes, por su parte, denunciaron al menos 13 muertos y 16 heridos en ataques aéreos atribuidos a la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení, internacionalmente reconocido, en el noroeste del Yemen.

Los analistas seguían también los resultados de las elecciones en Israel, donde el bloque liderado por Benjamín Netanyahu y el de la coalición opositora encabezada por Gadi Eisenkot no logran los escaños suficientes para gobernar.

Mientras tanto, Irán dijo hoy mantener contactos con mediadores para examinar propuestas que permitan aplicar su llamado plan de paz de siete días en menos de una semana, aunque Estados Unidos lo rechazó, en medio de las amenazas de una nueva escalada militar.

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Ese paso diplomático se produce días después de que Teherán acogiera a representantes de Rusia, Catar, Pakistán, Arabia Saudí y Turquía -los tres últimos, miembros del Pacto de La Meca-, con quienes abordó la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace ocho meses.

Según The Wall Street Journal, que cita fuentes propias, el Gobierno de EE.UU. ha dicho a varios países del Golfo árabe que se preparen para una "campaña militar corta e intensa" después de las elecciones legislativas en EE.UU. del 3 de noviembre.