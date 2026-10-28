ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:30

El Salvador despliega unos 1.300 soldados en Haití para hacer frente a las pandillas

Imagen sin descripción

Puerto Príncipe, 28 oct (EFE).- El contingente militar desplegado por El Salvador en Haití suma ya unos 1.300 soldados con la llegada el martes de un nuevo grupo de 690 militares, según dijeron este miércoles fuentes oficiales citadas por medios locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El país centroamericano, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

"Este despliegue se realiza en comunicación con el Gobierno haitiano. Es un país amigo que ayuda. No es una invasión del país", dijo una fuente gubernamental a Le Nouvelliste, el diario más antiguo de Haití.

Según distintos medios haitianos, el equipamiento para estas tropas fue trasladado en tres aviones en los últimos días y se esperan más recursos para reforzar las capacidades de las fuerzas que combaten a las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

Sobre el hermetismo que rodea el despliegue militar salvadoreño, la fuente señaló: "El Gobierno prefiere callar y actuar".

En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF.

Esa fuerza multinacional está compuesta en la actualidad por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

El Gobierno del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, mantiene silencio sobre la operación salvadoreña para rescatar a sus cuatro militares que, por el alto número de tropa movilizado parece ir más allá en la guerra contra las pandillas.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El pasado sábado circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente de ese país, Nayib Bukele, descartó esa posibilidad.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar