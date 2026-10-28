El Senado francés aprueba una ley más dura contra los saqueos y los disturbios

La iniciativa fue aprobada esta madrugada por 229 votos a favor y 105 en contra, con el respaldo de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) al texto, que ha sido endurecido durante su tramitación en la cámara alta y que pasará ahora a la Asamblea Nacional, donde su futuro es incierto por la falta de una mayoría parlamentaria.

El proyecto fue elaborado tras los disturbios registrados después de la victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones en mayo, pero el Ejecutivo aceleró su tramitación después de los destrozos y saqueos del 17 de octubre, en la primera jornada de protestas por el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos, en la que ardió el Ayuntamiento de Limoges (centro).

La propuesta inicial, que constaba de cinco artículos, terminó ampliada con una veintena de disposiciones adicionales promovidas por el Gobierno y la derecha senatorial, donde es mayoritaria.

La principal medida establece que el Estado podrá reclamar hasta 10.000 euros por persona no solo a quienes causen directamente los daños, sino también a quienes participen deliberadamente en grupos organizados para cometer destrozos o permanezcan en concentraciones susceptibles de alterar el orden público pese a dos órdenes policiales de dispersión.

El texto permite además embargar determinadas prestaciones sociales a los responsables que no puedan pagar las indemnizaciones, algo que el Senado amplió a ayudas familiares, subvenciones a la vivienda, la renta mínima de inserción y otros subsidios, como la prima de actividad y la ayuda para el inicio del curso escolar.

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El Senado incorporó nuevas prohibiciones administrativas de manifestarse, un endurecimiento de las penas, restricciones de entrada en Francia para extranjeros en determinados supuestos y mayores facilidades para utilizar drones en investigaciones judiciales.

La iniciativa amplía también las posibilidades de recurrir a sistemas algorítmicos de videovigilancia, contempla la expulsión de viviendas sociales de personas que provoquen alteraciones del orden y establece un procedimiento urgente para solicitar la retirada, en menos de 24 horas, de contenidos en internet que inciten al vandalismo.

Esta votación se produce en un contexto de creciente presión social sobre el Ejecutivo, ya que las concesiones a algunas de las reivindicaciones de los estudiantes no han frenado las movilizaciones y los docentes también han anunciado su intención de sumarse a las protestas .

Sindicatos, asociaciones estudiantiles y los llamados 'chalecos amarillos' han convocado una nueva jornada de movilización para el próximo sábado, la tercera consecutiva.

Las asociaciones de estudiantes de secundaria han llamado a reanudar los bloqueos de centros educativos tras las vacaciones escolares, que terminan el próximo lunes, mientras que una huelga general prevista para tres días después, el 5 de noviembre, amenaza con extender las protestas a más sectores.