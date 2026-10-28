El ultraderechista López Aliaga es el virtual ganador de elecciones municipales en Lima

Los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron que López Aliaga suma el 27,70 %, con 1.549.901 votos, frente al 26,79 % de Allison, que llega a 1.499.060.

El resultado es prácticamente irreversible si se tiene en cuenta que solo queda por definir el resultado en 99 actas de votación, que comprenden un máximo total de 29.700 votos, que aún están siendo revisadas por los jurados electorales especiales (JEE) de Lima por haber sido impugnadas o tener recursos de nulidad.

A pesar de la victoria matemática, la entrega formal de las credenciales al alcalde de la capital peruana para el período 2027-2030 aún deberá ser resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que López Aliaga fue alcalde en el período anterior y las leyes peruanas prohíben la reelección inmediata de las autoridades.

Por ese motivo, el proceso ha estado desde un inicio envuelto en una gran polémica por la pretensión de López Aliaga -quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció al cargo en octubre del año pasado para postular a la Presidencia de Perú- de buscar un nuevo mandato consecutivo, algo que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ultraderechista quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

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Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo de edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una "reelección encubierta".

El pasado 9 de octubre, la ONPE informó que había enviado a los JEE de Lima un total de 1.886 actas de votación, que comprendían unos 400.000 votos, que comenzaron a ser revisados desde entonces para determinar al ganador de las elecciones en Lima.

Tras la revisión de las actas por los JEE, las resoluciones son enviadas nuevamente a la ONPE para que ejecute lo dispuesto, aunque las que son apeladas pasan al pleno del JNE, que toma una decisión definitiva en cada caso.