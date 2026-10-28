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Mundo
28 de octubre de 2026 - 09:25

Emiratos cierra las playas de otra ciudad del norte tras detectar un vertido de petróleo

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Dubái, 28 oct (EFE).- Las autoridades del emirato de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunciaron este miércoles el cierre temporal de las playas de la ciudad como medida preventiva ante el riesgo de contaminación marina por un vertido de petróleo procedente de un buque cisterna, después de que el derrame alcanzara las costas de dos emiratos al norte.

Por EFE
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La Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah informó de que equipos especializados y las autoridades competentes están adoptando "las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las playas y evitar que la contaminación llegue a ellas".

Las autoridades instaron a la población y a los usuarios de las playas a respetar las instrucciones emitidas por los organismos oficiales en este mensaje, que llega después de que Sharjah cerrara previamente la playa de Al Hamriyah el pasado fin de semana, siguiendo la estela de los emiratos vecinos.

El anuncio se produce después de que las autoridades de los emiratos de Ras al Khaimah y Umm al Quwain, al norte de Sharjah, ordenaran el pasado sábado el cierre de todas sus playas, tras detectar un derrame de petróleo procedente de un buque cisterna.

El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente emiratí informó el viernes que la contaminación marina había alcanzado las playas de Umm Quwain, donde los equipos especializados comenzaron las labores de contención y limpieza para limitar el impacto ambiental.

El ministerio también pidió a la población que se abstuviera de realizar actividades de pesca en las zonas afectadas por el vertido.

Por el momento, las autoridades emiratíes no han informado de las causas del vertido ni han ofrecido detalles sobre el buque cisterna implicado.

El incidente se produce en un contexto de tensión en el estrecho de Ormuz, donde en los últimos días se han registrado ataques contra embarcaciones en el marco de la guerra iniciada por Irán a finales de febrero.

Las autoridades de Omán, otro país ribereño del estrecho, también han informado en los últimos meses de vertidos de petróleo cerca de sus costas, relacionados con el conflicto.

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