España concentra el 44 % de la superficie quemada por incendios en la UE en 2026

Es una de las conclusiones del informe publicado este miércoles por el centro de investigación Zero Carbon Analytics, que señala que los incendios quemaron unas 680.000 hectáreas en la Unión Europea hasta finales de septiembre, casi el doble de la media de las dos últimas décadas.

El dato convierte a 2026 en el tercer peor año de la serie histórica iniciada en 2006, únicamente por detrás de 2022 y 2025.

España fue, con diferencia, el país más afectado, seguida de Italia (17 %) y Francia (14 %), mientras que los países del grupo mediterráneo de la UE concentraron el 94 % de la superficie quemada en el bloque comunitario.

El informe alerta además de las crecientes dificultades para asegurar los daños por incendios y recuerda que el 75 % de las pérdidas por catástrofes climáticas en la UE entre 1980 y 2024 no estuvieron cubiertas por seguros.

"Estamos presenciando un peligroso cambio estructural en el panorama de los incendios forestales en Europa", advirtió la autora principal del estudio, Joanne Bentley-McKune, quien señaló que el calentamiento provocado por el ser humano está multiplicando los días con condiciones meteorológicas extremas.

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El estudio, que cita análisis científicos de World Weather Attribution, señala que el cambio climático ha multiplicado por al menos veinte la probabilidad de condiciones meteorológicas propicias para incendios como las registradas en julio en el centro de España.

Ese mes, España superó en un 21 % su anterior récord de superficie quemada en julio, establecido en 2022, mientras que el conjunto de la UE alcanzó un máximo histórico para ese mes, con 353.000 hectáreas arrasadas.

Los incendios también deterioraron gravemente la calidad del aire, con concentraciones medias diarias de partículas finas PM2,5 de 96 microgramos por metro cúbico cerca de Madrid, más de seis veces el valor guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recuerda la plataforma.

"Tratar los incendios forestales únicamente como emergencias a las que responder ya no es viable", afirmó Bentley-McKune, quien insistió en que la gestión del territorio puede reducir los riesgos locales, pero no sustituye a una reducción urgente de las emisiones de los combustibles fósiles.

El estudio se publica un día después de que la Comisión Europea presentara su propuesta para crear un Marco de Resiliencia Climática para reforzar la preparación ante los daños causados por el aumento de las temperaturas e incluir evaluaciones de adaptación en todas las políticas sectoriales.