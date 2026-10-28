España llama a acelerar la acción multilateral en defensa de la biodiversidad en la COP17

Durante su intervención en la sesión plenaria del segmento de alto nivel de la 17 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), celebrada en la capital armenia, Ereván, advirtió que el tiempo disponible para revertir el deterioro de los ecosistemas se está reduciendo, pese a los avances alcanzados en los últimos años.

"Nos encontramos en un momento decisivo para la protección de la biodiversidad", afirmó el representante español, quien recordó que un reciente informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) alerta de que "la ventana de oportunidad para detener y revertir la pérdida de biodiversidad se está reduciendo rápidamente".

Morán señaló que España suscribe la posición expresada por la Unión Europea y sus Estados miembros, y sostuvo que los progresos registrados hasta ahora son significativos, aunque no suficientes para responder a la magnitud de los desafíos ambientales.

"Los avances logrados hasta la fecha son significativos y motivo de satisfacción, pero los desafíos que afrontamos exigen mantener la ambición y acelerar la acción", subrayó.

El secretario de Estado destacó que España ha superado el 30 % de protección de su superficie terrestre y el 22 % de sus áreas marinas, aunque insistió en que la política de conservación debe ir más allá de la protección de espacios naturales y especies.

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En este sentido, apoyó una estrategia transversal que integre la biodiversidad en las políticas públicas y en la actividad económica, mediante instrumentos como la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, el Plan Estratégico de Humedales a 2030 y el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza.

Morán informó de que España ha destinado más de 1.400 millones de euros durante los últimos años a la conservación y restauración de la biodiversidad. Además, recalcó que la cooperación española para el desarrollo ha elevado sus aportes anuales a la biodiversidad hasta superar el doble de la línea de base correspondiente a 2020.

En el ámbito de la financiación internacional, precisó que España ha contribuido con 10 millones de euros al Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad y que recientemente aprobó una aportación adicional de 50 millones de euros para la novena reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El representante español también resaltó los avances en la colaboración público-privada destinada a incorporar el valor del capital natural en las decisiones empresariales.

Al final de su intervención, Morán defendió el multilateralismo y la necesidad de fortalecer las sinergias entre los tres convenios ambientales surgidos de la Cumbre de Río de 1992, relativos a la biodiversidad, el cambio climático y la desertificación.

"La pérdida de biodiversidad es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y ningún país podrá afrontarlo por sí solo", aseguró.

El secretario de Estado mantuvo que "el multilateralismo constituye la mejor herramienta para construir respuestas colectivas a retos que trascienden fronteras", y remarcó que el Convenio sobre la Diversidad Biológica representa esa voluntad de cooperación internacional.

La COP17, que transcurre en la capital armenia del 19 al 30 de octubre, tiene entre sus principales objetivos evaluar los avances de los países en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022, que establece 23 metas para detener y revertir la pérdida de naturaleza antes de 2030.

En ese contexto, Morán reiteró la necesidad de actuar con determinación, fortalecer la cooperación internacional y sumar a todos los sectores de la sociedad para avanzar en la protección de la biodiversidad.