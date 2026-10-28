Eurodiputados continúan su visita a China con reuniones con representantes del Legislativo

El grupo, conformado por doce eurodiputados, mantuvo un encuentro con Cai Dafeng, vicepresidente del Comité Permanente de la ANP, que se centró en "la importancia de garantizar un comercio justo y equilibrado", según informó la comisión en su cuenta de X.

Las conversaciones con Cai también abordaron los resultados de las recientes consultas sobre comercio e inversión de China y la UE y la necesidad de avanzar en "un mayor reequilibrio de las relaciones comerciales" en las que, según la Eurocámara, la UE acumula un déficit con China cercano a 1.000 millones de euros diarios.

Posteriormente, la delegación se reunió con Zhong Shan, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la ANP, al que trasladaron su preocupación por "el impacto negativo del modelo de crecimiento económico de China en la UE".

La misión, encabezada por el presidente de la INTA, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, y en la que participa el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido (Partido Popular Europeo), inició el martes una visita de tres días que también incluye Hangzhou y Shanghái (este).

Durante la primera jornada, la comitiva mantuvo encuentros con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, así como con el embajador de la UE en China, Caspar Veldkamp, otros representantes diplomáticos europeos y miembros de la Cámara de Comercio de la UE en el país asiático.

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La visita se produce después del reciente entendimiento entre Bruselas y Pekín sobre vehículos híbridos, que contempla, según fuentes comunitarias, un cupo inicial de 350.000 unidades anuales, aunque ambas partes mantienen distintas interpretaciones sobre su alcance.

También llega después de que los líderes europeos reclamaran reforzar los instrumentos de defensa comercial del bloque ante los desequilibrios con China y de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara nuevas propuestas para diciembre.