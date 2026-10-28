Eurovisión da a España hasta diciembre para decidir si regresa o no al festival en 2027

"RTVE y RTVSLO (la cadena pública de Eslovenia, que tampoco estuvo en la edición de este año) aún no han decidido si participarán en Eurovisión 2027. En reconocimiento a la complejidad de la cuestión, la UER ha acordado conceder a ambos hasta diciembre para confirmar su participación", señaló en un comunicado.

Los otros tres países que boicotearon la edición de 2026 por la presencia de Israel (Países Bajos, Irlanda e Islandia) ya han confirmado su ausencia en 2027, en el caso neerlandés pese a que inicialmente había anunciado que regresaría, algo que suscitó protestas entre la plantilla de la radiotelevisión pública.

Las principales novedades en la lista de países de 2027 son la participación por primera vez de Canadá y el regreso de Macedonia del Norte tras cuatro años de ausencia.

En la edición de 2026, celebrada en Viena, hubo 35 participantes, y la ganadora fue la cantante búlgara DARA con el tema "Bangaranga", mientras que Israel fue segunda, lo que volvió a suscitar controversias.

La UER introdujo tras esa edición, nuevamente marcada por la polémica, cambios en la organización del festival que impedirán que se celebre en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles" (Israel o Ucrania podrían estar entre ellos), con miras a que los países retirados el pasado año cambiaran de opinión.

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La 71ª edición del festival se celebrará del 11 al 15 de mayo de 2027 en la ciudad costera búlgara de Burgas.

En las semifinales competirán 31 de las candidatas, mientras que Alemania, Francia, Reino Unido e Italia tienen su presencia asegurada en la final al ser parte del "Big 5" (los principales contribuyentes a la UER, entre los que también está España), así como los anfitriones búlgaros.