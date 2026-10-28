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Mundo
28 de octubre de 2026 - 10:39

Flávio Bolsonaro baja del avión tras aterrizar en Florida

Flavio Bolsonaro desciende de un avión tras su llegada al Aeropuerto Ejecutivo Opa-Locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026.
Flavio Bolsonaro desciende de un avión tras su llegada al Aeropuerto Ejecutivo Opa-Locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026.140541+0000 RICARDO ARDUENGO

OPA-LOCKA, EE.UU. Flávio Bolsonaro baja del avión tras aterrizar en Florida.

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El jet privado que transportaba al derrotado candidato presidencial brasileño de derecha, Flávio Bolsonaro, aterrizó la mañana del miércoles en el área de Miami.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, que huyó de su país tras su derrota en las elecciones del domingo, pisó este miércoles suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, constató un equipo de periodistas de la AFP.

Lea más: Qué se sabe de la fuga de Flávio Bolsonaro: un viaje envuelto en misterio y desinformación

Imágenes de AFPTV lo muestran bajando del avión junto a miembros de su familia después de que se abriera la puerta del aparato.

El avión, que fue visto por periodistas de la AFP más temprano durante una escala nocturna en Guayaquil, Ecuador, coincide con la descripción de la aeronave identificada por las autoridades argentinas como la que transporta a Bolsonaro.

Washington ha dicho que le concedería un visado.

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