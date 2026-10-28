Flávio Bolsonaro se declara "presidente electo de Brasil" y luego da marcha atrás

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro compartió en su perfil de X dos cartas abiertas en un intervalo de 30 minutos, en las que denunció, sin pruebas, que hubo un supuesto "fraude" en la segunda vuelta electoral del domingo.

El actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido con el 52 % de los votos frente al 48 % del ya excandidato del Partido Liberal (PL), diferencia que se tradujo en más de cuatro millones de votos.

Flávio no ha aceptado su derrota desde entonces. La misma noche del domingo, pidió la "anulación" de los comicios; el lunes, bajó el tono y adelantó que denunciará ante la Justicia la candidatura de Lula por supuestos abusos de poder; y el martes, huyó de Brasil vía Argentina después de que le ordenaran entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

Este miércoles, aterrizó en Miami (Florida, EE.UU.) acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y de sus dos hijas, tras recibir el beneplácito del Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre Jair, este último en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado contra Lula.

Fue ya en EE.UU. que Flávio publicó las dos versiones de su carta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes que nada, el candidato derrotado agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "coraje" y "sentido de justicia", y a Trump, "un gran defensor de la libertad de expresión", por acogerlo en el país.

"Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía", afirmó en la primera misiva, que borró minutos después.

En ambos documentos, remarcó que no "huyó", sino que "salió" de Brasil porque, según él, su país está bajo "un régimen de excepción". El ya excandidato también se comparó con el francés Charles de Gaulle, el cubano José Martí y los opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Además, se declaró víctima de una "persecución política" después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes le ordenara entregar sus pasaportes en 24 horas, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales, motivo por el cual se fugó de Brasil, en un viaje cargado de misterio y desinformación.

El senador ultra atribuyó el "fraude" a la decisión "ilegítima" e "ilegal" del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula, de prorrogar dos horas el horario de votación, lo que, a su juicio, "permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta".

Zanin extendió el horario de votación a petición de la campaña de Lula tras una serie de "incidentes" en el transporte público de algunas ciudades brasileñas. El equipo de Flávio también llegó a pedir la ampliación, pero por un motivo diferente, por las fuertes lluvias que cayeron en algunas regiones del país.

Con todo, según los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales brasileños, en esas dos horas apenas se registraron unos 35.000 votos y la diferencia entre Lula y Flávio fue de cuatro millones de papeletas.

Asimismo, Flávio pidió a la comunidad internacional que no "normalicen lo que está pasando en Brasil", pese a que el resultado de las elecciones ha sido reconocido por el grueso de los países -salvo EE.UU. y Argentina- y por todas las instituciones brasileñas, oficialistas y de oposición, incluido el PL.

De hecho, sus demandas tuvieron escaso eco entre sus aliados. Su coordinador de campaña, el senador Rogério Marinho, subrayó hoy a los periodistas que "no hay pruebas" de presunto fraude y definió la carta de Flávio como un "desahogo".

En la misma línea, el gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas, posible sucesor del bolsonarismo de cara a 2030, llamó a pasar página y "respetar el resultado de las urnas".

Mientras, Jair Bolsonaro "está intentando asimilar todo lo que está ocurriendo", según transmitió otro de sus hijos, el senador electo Carlos Bolsonaro.