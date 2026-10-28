Flávio Bolsonaro viajó a Ecuador desde Argentina tras huir de Brasil

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigacion por lavado de dinero.

Bolsonaro, de 45 años, cruzó la frontera terrestre con Argentina “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”, según un comunicado en X de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego “un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, según la misma fuente.

Según medios estadounidenses que citaban fuentes anónimas, Flávio Bolsonaro había llegado el martes a Estados Unidos.

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La administración Trump dijo ese mismo día que concedería visado al derrotado candidato y su familia, según una alta fuente del Departamento de Estado, sin precisar su paradero.

El avión que lleva a Bolsonaro a Guayaquil despegó de la localidad argentina de Puerto Iguazú en Misiones (noreste) pasada medianoche, según el sitio Flight Radar. Se desconoce por ahora si el destino final de Bolsonaro es Estados Unidos.

El lunes, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Pasaportes cancelados

Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

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Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”, durante su fiesta de 81 cumpleaños en Brasilia.

“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo con miembros de su gobierno y simpatizantes.

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo.

“No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

“Nunca pensé en salir”

Al denunciar el lunes que se le había prohibido dejar el país, el conservador negó cualquier intención de partir.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

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Afirmó además que pretendía ser el jefe de la oposición al gobierno de Lula.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado en el Congreso brasileño, está radicado en Estados Unidos donde ejerce de enlace con la administración de Trump.

Eduardo dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

Tras los pasos de su padre

El mandatario izquierdista ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

Jair Bolsonaro, que como su hijo tampoco reconoció su derrota electoral, partió a Estados Unidos en vísperas de la asunción de su rival izquierdista. Volvió al cabo de tres meses.