Francia mantiene la solución de dos Estados sea cual sea el resultado electoral en Israel

"Nuestra orientación no cambiará", aseguró Barrot a la cadena France 2, al señalar que París seguirá defendiendo tanto la seguridad de Israel como la creación de un Estado palestino que conviva en paz con el israelí.

Con el 72,4 % de los votos escrutados, el bloque del primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, sumaba 54 escaños, frente a los 48 de la oposición, mientras los partidos árabes obtenían representación suficiente para convertirse en actores relevantes en las negociaciones. La mayoría absoluta en la Knéset, que cuenta con 120 diputados, requiere 61 escaños.

El jefe de la diplomacia francesa destacó el avance de los partidos árabes israelíes, cuyos resultados calificó de históricos, y señaló que su mayor presencia parlamentaria podría influir en las decisiones del próximo Gobierno.

No obstante, pidió esperar a que concluya el escrutinio antes de extraer conclusiones e insistió que Francia trabajará con el Ejecutivo que surja de las urnas, al tiempo que evitó responder a la pregunta de si una victoria de la oposición facilitaría las relaciones bilaterales.

Las relaciones entre Francia e Israel atraviesan un periodo de tensión desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el Estado palestino hace poco más de un año y tras anunciar más recientemente medidas para poner fin al comercio con los asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada.