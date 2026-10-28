FundéuRAE: “dentro” y “adentro”, usos

En los medios de comunicación se encuentran frases como “Última semana adentro de Cannes”, “Así se vivía el terremoto desde adentro de un edificio” y “Cuatro voces desde dentro de la feria”.

Tanto “adentro” como “dentro” tienen los sentidos de ‘hacia el interior de un lugar’ o ‘en el interior de un lugar’, por lo que ambos pueden emplearse cuando existe o no idea de movimiento. Sin embargo, según aclara el “Diccionario panhispánico de dudas”, en el español de América se prefiere “adentro” cuando el complemento que indica el lugar de referencia está implícito (“El libro está adentro”) y se usa tanto “adentro” como “dentro” si está explícito (“El libro está adentro/dentro de la caja”), mientras que en el europeo es más habitual “dentro” en todos los casos.

Así pues, todos los ejemplos anteriores son válidos.

Se recuerda que los dos adverbios pueden ir precedidos de las preposiciones “de”, “desde”, “hacia”, “hasta”, “para” o “por”. La preposición “a” puede preceder al adverbio “dentro” (“Vuelve a dentro”), pero es más recomendable usar en este caso la forma en una palabra (“Vuelve adentro”). Sin embargo, no se recomienda la construcción “a adentro”, por lo que no es adecuado escribir “Vuelve a adentro”.

El sustantivo “adentros”, en plural, se emplea con el sentido de ‘lo interior del ánimo’, de acuerdo con el diccionario académico: “Lo dijo para sus adentros”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.