ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 07:45

FundéuRAE: “dentro” y “adentro”, usos

Imagen sin descripción

Madrid, 28 oct (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que el empleo de los adverbios de lugar “dentro” y “adentro” alterna en función de la variedad geográfica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En los medios de comunicación se encuentran frases como “Última semana adentro de Cannes”, “Así se vivía el terremoto desde adentro de un edificio” y “Cuatro voces desde dentro de la feria”.

Tanto “adentro” como “dentro” tienen los sentidos de ‘hacia el interior de un lugar’ o ‘en el interior de un lugar’, por lo que ambos pueden emplearse cuando existe o no idea de movimiento. Sin embargo, según aclara el “Diccionario panhispánico de dudas”, en el español de América se prefiere “adentro” cuando el complemento que indica el lugar de referencia está implícito (“El libro está adentro”) y se usa tanto “adentro” como “dentro” si está explícito (“El libro está adentro/dentro de la caja”), mientras que en el europeo es más habitual “dentro” en todos los casos.

Así pues, todos los ejemplos anteriores son válidos.

Se recuerda que los dos adverbios pueden ir precedidos de las preposiciones “de”, “desde”, “hacia”, “hasta”, “para” o “por”. La preposición “a” puede preceder al adverbio “dentro” (“Vuelve a dentro”), pero es más recomendable usar en este caso la forma en una palabra (“Vuelve adentro”). Sin embargo, no se recomienda la construcción “a adentro”, por lo que no es adecuado escribir “Vuelve a adentro”.

El sustantivo “adentros”, en plural, se emplea con el sentido de ‘lo interior del ánimo’, de acuerdo con el diccionario académico: “Lo dijo para sus adentros”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
04
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
05
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más

Te puede interesar