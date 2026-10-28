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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:50

Gremio de abogados propone crear junta de gobierno que convoque a elecciones en Venezuela

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Caracas, 28 oct (EFE).- El Frente Nacional de Abogados de Venezuela propuso este miércoles la creación de una junta de gobierno provisional, instalada por "civiles y militares leales a la Constitución", para "tomar las riendas de la nación" y convocar a un proceso electoral.

Por EFE
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En una concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el presidente de la gremial, Noé Mujica, llamó a la Fuerza Armada, a todos los cuerpos de la Policía Nacional y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a permitir que se celebren unas elecciones.

"Abran el paso para que la sociedad civil pueda organizar una junta de gobierno, tomar las riendas de la nación y convocar a un proceso electoral transparente, limpio, sin trampas, creíble ante la opinión pública nacional e internacional, y sea posible un cambio en Venezuela", manifestó Mujica.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos opositores han exigido la convocatoria para la celebración de unas elecciones presidenciales.

La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

El martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra, y ratificó que será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios.

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