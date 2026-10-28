Guinea Ecuatorial apoya la candidatura de Nusseibeh a la Secretaria General de la ONU

En un mensaje publicado esta madrugada en la red social X, Nguema subrayó que "su vasta trayectoria en diplomacia multilateral y su inquebrantable compromiso con la paz y la seguridad internacionales la posicionan como la líder idónea para este cargo".

"Desde África le deseamos el mayor de los éxitos en este proceso", agregó el vicepresidente, hijo del jefe del Estado, Teodoro Obiang, que gobierna la excolonia española desde 1979 y es el presidente que más tiempo lleva en el poder del mundo.

Nusseibeh presentó este martes su candidatura para la Secretaría General de la ONU y apostó por priorizar los esfuerzos que hace la organización.

"Como secretaria general, defenderé los derechos humanos con rigor y sin dobles raseros", indicó la ministra, que defendió una ONU "ambiciosa en sus propósitos" y "disciplinada" a la hora de marcar los límites.

La candidatura de la ministra emiratí, presentada por su país el pasado 21 de octubre, llega en medio del bloqueo del Consejo de Seguridad para elegir al sucesor de Guterres, que abandonará el cargo el próximo 31 de diciembre.

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En la última votación no vinculante en el Consejo de Seguridad, todos los aspirantes obtuvieron al menos dos votos en contra de algunos de los cinco miembros permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido-, lo que podría frustrar su carrera.

Nusseibeh ejerció como representante permanente de EAU ante la ONU entre 2013 y 2024.