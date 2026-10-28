Hegseth propone crear un "marco de cooperación en defensa" entre la ASEAN y Estados Unidos

La propuesta llegó durante la reunión informal de ministros de Defensa de la ASEAN y Estados Unidos (DMIM), celebrada en la ciudad filipina de Cebú (centro del país) bajo el marco de la cumbre de defensa del bloque, que reúne hasta el jueves a sus miembros y a ocho países socios, entre ellos Estados Unidos y China.

"Un marco práctico que oriente nuestra cooperación (en defensa) a lo largo de los próximos años, que son de vital importancia", explicó Hegseth, quien aseguró que Washington está "listo para comenzar ese trabajo" de cara al próximo año, momento en el que Singapur asumirá la presidencia de los foros de la ASEAN.

La propuesta responde, según Hegseth, a un enfoque "fuerte, discreto y claro" hacia la región, basado en la visión de un Pacífico de "naciones fuertes y autosuficientes", capaces de defender su propia soberanía.

"Lo bastante fuerte como para disuadir la coacción y la agresión, lo bastante discreto como para evitar una escalada innecesaria (...), y lo suficientemente claro para que nuestros amigos, nuestros socios y nuestros adversarios potenciales comprendan con precisión la postura de los Estados Unidos", detalló Hegseth.

Entre las prioridades citó reforzar la vigilancia marítima, mejorar la capacidad de los ejércitos para operar juntos y estrechar la cooperación entre las armadas, porque, según dijo, "los socios serios se entrenan juntos, aprenden juntos, planifican juntos".

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El jefe del Pentágono también elogió el papel de la ASEAN en el mantenimiento del alto el fuego en la frontera entre Tailandia y Camboya, y atribuyó un papel "fundamental" a la atención que el presidente estadounidense, Donald Trump, prestó a ese conflicto, si bien no ha quedado del todo resuelto y miles continúan desplazados.

"Estados Unidos es una orgullosa nación del Pacífico", afirmó Hegseth, quien pidió ser "aún más ambiciosos" en la relación con el bloque para lograr "paz, prosperidad y soberanía" para todas las naciones miembros.

Antes de esta reunión, Hegseth había mantenido encuentros bilaterales con sus pares de Japón, Australia, Corea del Sur e India, en los que abogó por una "mayor inversión en defensa" de sus aliados.

Estos encuentros preceden a la cumbre de líderes de la ASEAN en Manila, del 15 al 17 de noviembre, a la que está previsto que asista Trump.