Heridas por cicatrizar un año después del paso del destructor huracán Melissa en Jamaica

"Estaba dentro de casa cuando llegó el huracán. Tuve que refugiarme en la vivienda de mis vecinos", declara a EFE por teléfono Brown, de 63 años, con la voz azorada al rememorar lo ocurrido el 28 de octubre de 2025 en su localidad de Mount Peto.

Melissa, cuya potencia de categoría 5 es la máxima en la escala Saffir Simpson, causó 45 muertos en Jamaica y daños valorados en 9.000 millones de dólares, principalmente en Westmoreland, donde tocó tierra, y en distritos limítrofes con Saint Elizabeth y Hanover, lugar de residencia de Brown.

El sexagenario muestra su espíritu aguerrido al explicar que construyó un refugio "con una lona" justo en el lugar donde estaba su casa y estuvo ahí cuatro meses hasta que la organización United for Jamaica le brindó ayuda para construir "una estructura adecuada para vivir".

Kebre Treston, presidente de la organización United for Jamaica, que desde que se fundó en 1995 ha ayudado a más de 742 ciudadanos, considera que el Gobierno de Andrew Holness "podría haber hecho más y, a día de hoy, sigue sin hacer lo suficiente".

"Muchas personas aún no han recuperado ni siquiera un 2-3 % de la normalidad. Todas las parroquias (distritos) del centro y del oeste de Jamaica necesitan ayuda ahora mismo", explicó a EFE.

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En un mensaje en redes sociales, el primer ministro Holness reconoció que "para muchas familias, el proceso de recuperación está tardando demasiado" y aseguró que hacerles llegar ayuda "sigue siendo una prioridad".

Holness detalló que se han evaluado más de 118.000 hogares para determinar su acceso a la ayuda. Aproximadamente la mitad ya ha recibido apoyo hasta la fecha y esperan completar el restante para enero de 2027.

Por su parte, la Cruz Roja de Jamaica, con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés), ha prestado en este año ayuda humanitaria a más de 91.000 personas y ha invertido más de 3 millones de dólares en transferencias de efectivo multipropósito.

LeSueur detalló que Melissa afectó a 1,6 millones de jamaicanos, es decir, más del 55 % de la población, y que "las necesidades permanecen".

Al entrar en el segundo año de recuperación, la IFRC se centrará hasta octubre de 2027 en ayudar a agricultores y pescadores a retomar sus labores y atender "a los individuos" de forma personalizada con 1,2 millones de dólares que fueron lanzados la semana pasada.

"Un huracán impacta a los adultos, pero para los niños es aún peor. Y estos son impactos a largo plazo de su desarrollo. Así que hemos puesto un enorme esfuerzo en el apoyo psicosocial y creado 68 espacios para los niños", concluyó el líder de IFRC en Jamaica.

Jamaica obtuvo un paquete de ayuda internacional por 6.700 millones de dólares en tres años. A la necesidad de reconstruir la isla se sumó la importancia de recuperar el dañado sector turístico, vital para la economía ya que supone la principal fuente de ingresos por divisas del país.

En abril pasado, la reapertura de otros dos grandes hoteles representó un paso importante en esta dirección, asegurando entonces el ministro jamaicano de Turismo, Edmund Bartlett, que la industria continúa su "sólida recuperación".