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Mundo
28 de octubre de 2026 - 10:10

Herzog pide a los partidos israelíes "mente abierta" para evitar una repetición electoral

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió este miércoles a los partidos que acudan con "la mente abierta" a las consultas para formar Gobierno y que hagan "todo lo posible" por evitar otras elecciones, después de unos comicios que no han dado la mayoría a ninguno de los dos grandes bloques.

Por EFE
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"Una cosa debe quedar clara, y ya lo dije antes de las elecciones: debemos hacer todo lo posible, sin duda después de lo de ayer, para evitar otra ronda electoral. Así que espero que todo el que venga aquí lo haga con la mente abierta", afirmó Herzog en un acto en la residencia presidencial en Jerusalén, según un comunicado de la Presidencia israelí.

El presidente, miembro del partido de centroizquierda Los Demócratas liderado por Yair Golán, explicó que recibirá los resultados oficiales la próxima semana de manos del juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, que preside la Comisión Electoral Central, y que entonces comenzará las consultas con "todos y cada uno" de los grupos parlamentarios.

Herzog celebró además la participación en los comicios del martes, del 77,7 %, la más alta desde 1999: "Es un motivo de orgullo para la sociedad israelí, y ha sido extraordinario ver lo profundo que es el deseo de democracia en Israel".

Tras las consultas, el presidente debe encargar la formación de Gobierno al diputado que considere con más posibilidades de lograrlo, que no tiene por qué ser el líder del partido más votado.

Con el 85,6 % de los votos escrutados, el Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, lidera el recuento con 26 escaños y su bloque suma 53, frente a los 48 del bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, según los datos de la Comisión Electoral Central y los cálculos de los medios israelíes Ynet y Haaretz.

Ninguno de los dos alcanzaría por ahora la mayoría de 61 escaños en la Knéset (Parlamento), mientras que los partidos árabes, que quedan fuera de ambos bloques, sumarían 19 asientos: unos 12 la izquierdista Lista Conjunta y 7 la islamista Raam.

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