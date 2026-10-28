HRW acusa a la candidata emiratí a liderar la ONU de encubrir abusos en Sudán y el Yemen

El director de Incidencia Política de la ONG, Bruno Stagno, denunció en un comunicado que Nusseibeh "ha utilizado durante años su posición para desviar la atención" sobre estos abusos y advirtió de que su rechazo sistemático a las investigaciones de la propia ONU socava la rendición de cuentas para las víctimas.

HRW censuró que la diplomática -embajadora ante Naciones Unidas entre 2013 y 2024 y actual ministra de Estado de Exteriores, cargo que ha aparcado temporalmente debido a su candidatura- haya desmentido de forma reiterada el apoyo militar de Abu Dabi a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Sudán, acusadas de limpieza étnica y crímenes de guerra.

La organización recordó que informes de expertos de Naciones Unidas y de la propia HRW han aportado evidencias concluyentes sobre ese respaldo, como el envío de proyectiles adquiridos originalmente por el Ejército emiratí o el tránsito de mercenarios colombianos por bases militares de EAU antes de sumarse a las filas de las FAR.

Asimismo, la ONG señaló que Nusseibeh llegó a ejercer labores directas de presión diplomática ante miembros del Parlamento Europeo para suavizar resoluciones críticas sobre la implicación de Abu Dabi en el conflicto sudanés.

Preguntada este mes en un diálogo interactivo en la ONU sobre si mantendrá su rechazo a las investigaciones del organismo que pretende dirigir, la diplomática eludió pronunciarse directamente y argumentó que se encuentra apartada temporalmente de su cargo ministerial, remitiendo cualquier duda al Gobierno de su país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

HRW reprochó además a la diplomática haber defendido la legalidad de las acciones de EAU en el Yemen como parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, a pesar de los bombardeos documentados contra hospitales y mercados, y recordó el bloqueo promovido por ambos países en 2021 para "acabar con el mandato" del grupo de expertos que investigaba crímenes en ese territorio.

"Habiendo desestimado las conclusiones de los propios informes de la ONU, los Estados miembros deberían plantearse preguntas difíciles sobre su disposición a defender la independencia del organismo", concluyó la organización de derechos humanos.