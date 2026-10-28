HRW señala posibles "muertes intencionales" en la operación policial más letal de Brasil

La acción movilizó unos 2.500 policías y buscaba cumplir cien órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos bandas criminales más poderosas de Brasil, en los complejos de favelas la Penha y el Alemão, y se saldó con la muerte de 117 civiles y 5 agentes.

La investigación de la organización defensora de los derechos humanos apunta al posible uso intencional de la fuerza contra decenas de hombres y adolescentes, la manipulación de las cámaras corporales de los uniformados, así como fallas en las investigaciones de las muertes.

Más de un 40 % de las víctimas civiles recibió disparos en la cabeza, más de un 60 % sufrió cuatro o más impactos de bala y casi un 75 % presentaba al menos un disparo por la espalda, según los informes forenses analizados por HRW.

Estas cifras fueron constatadas por peritos del Grupo Independiente de Especialistas Forenses del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura.

Otro factor señalado por la ONG es que ninguna de las muertes quedó registrada en las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

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Solo un 23 % de los uniformados que participaron llevaba cámaras corporales, pese a ser de uso obligatorio en Río.

Los análisis encontraron que un 55 % de las grabaciones obtenidas se terminó o tuvo alguna interrupción hacia el mediodía, antes de que ocurriera la mayoría de las muertes.

HRW también denunció que la policía no preservó adecuadamente los lugares donde se produjeron las muertes ni realizó las pericias necesarias.

La institución tampoco recopiló información básica sobre 115 de las 117 víctimas mortales, como los nombres de agentes y residentes que trasladaron a varias de ellas a hospitales.

Los registros policiales indican que, de los 99 solicitados, solo diecisiete tenían órdenes de arresto pendientes, sin que esté claro cuántas de esas órdenes correspondían a algún presunto miembro del Comando Vermelho.

Las imágenes tampoco muestran que los policías entraran en la vivienda de la principal figura de esa facción, aunque sí los captan circulando alrededor del inmueble.

El número de muertos frente al de detenidos también llamó la atención de HRW, pues solo siete sospechosos fueron trasladados a un hospital y posteriormente arrestados, frente a 117 personas muertas por disparos policiales.

Para la investigación, HRW analizó más de 4.400 horas de grabaciones de cámaras corporales, 122 informes de autopsias, unas 9.000 páginas del expediente oficial, cientos de fotografías y videos, y entrevistas con 41 testigos, familiares de las víctimas y especialistas.

Seis meses después de la operación, investigadores de HRW visitaron el complejo de favelas de la Penha y constataron que el Comando Vermelho seguía ejerciendo su dominio sobre los residentes.