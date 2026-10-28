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Mundo
28 de octubre de 2026 - 20:10

Investigan a policías por presunta sustracción de dinero en captura de Marset en Bolivia

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La Paz, 28 oct (EFE).- La Fiscalía de Bolivia investiga a cuatro altos cargos policiales por la presunta sustracción de dinero de la vivienda donde fue detenido en marzo el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, después de que un video de seguridad mostrara a agentes retirando cuatro maletas del inmueble, cuyo contenido y destino se buscan esclarecer.

Por EFE
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La investigación se abrió hace unos días tras la difusión de un video de una cámara de seguridad en el que, supuestamente, varios agentes de la Policía retiran cuatro maletas de la vivienda donde fue encontrado Marset.

El fiscal del caso, Gabriel Gutiérrez, explicó en una rueda de prensa que "se ha podido establecer de manera fehaciente" que el entonces director nacional de Inteligencia de la Policía, Oscar Moreno; el jefe nacional de Contrainteligencia, Juan Marcelo Ferrufino, y el teniente coronel Erick Correa, supervisaron la operación.

Asimismo, el fiscal señaló que un capitán fue parte del allanamiento y "una de las personas que ha sacado una de las maletas" del inmueble.

Gutiérrez señaló que la investigación busca establecer "qué contenían estas maletas y también una caja fuerte, y cuál ha sido el destino final de esos objetos".

También añadió que la principal "hipótesis" es que las valijas tenían "sumas elevadas de dinero" que no fueron registradas durante la operación.

La Fiscalía acusó a los cuatro policías por "peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo".

El domingo, un juez dispuso la detención preventiva de Ferrufino por seis meses en una prisión del altiplano boliviano, mientras que el capitán de Policía fue detenido el lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y trasladado a La Paz, donde aguarda su audiencia cautelar.

Además, hay órdenes de captura contra Moreno y Correa, quien se declaró en la clandestinidad.

Al respecto, el fiscal Gutiérrez mencionó que ya se emitieron las alertas migratorias contra Moreno y Correa, de quienes se cree que todavía permanecen en Bolivia.

Esta jornada, el fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, declaró a la red de televisión UNO que este caso "debe investigarse claramente" e indagar cómo se procedió durante la captura, declaración y posterior traslado de Marset a Estados Unidos.

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, consideró que las críticas hacia la Policía podrían ser un "ataque" contra su Gobierno por atrapar a Marset, al exfiscal general Roger Mariaca, destituido y encarcelado por supuestamente colaborar con la organización del uruguayo, y, recientemente, a un líder del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC).

Marset fue detenido en un operativo policial la madrugada del pasado 13 de marzo, en la ciudad oriental de Santa Cruz, tras el cual fue trasladado a EE.UU., donde está detenido.

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