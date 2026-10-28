Irán advierte del "impacto devastador" de cualquier ofensiva instigada por Israel en Golfo

"El impacto devastador que tendría en los mercados internacionales cualquier aventura militar instigada por Israel en la región del golfo Pérsico sigue siendo una de las principales preocupaciones tanto de los proveedores como de los consumidores de gas", afirmó Araqchí en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia iraní hizo estas declaraciones al destacar la participación de Irán en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), celebrada en Moscú, donde se abordaron cuestiones relacionadas con los mercados mundiales del gas y la seguridad energética.

"La diplomacia energética de Irán avanzó durante la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), donde las conversaciones se centraron en los mercados mundiales del gas y la seguridad energética", señaló.

La advertencia de Araqchí se produce después de que medios estadounidenses informaran la semana pasada de que Estados Unidos e Israel habían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán, posiblemente después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Entretanto, Irán y Estados Unidos mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.

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Las tensiones en la región han impulsado el precio del petróleo Brent, que el pasado viernes alcanzó los 116,72 dólares por barril, su nivel más alto en más de cuatro años, antes de retroceder durante dos jornadas y volver a repuntar este miércoles, cuando cotizaba en torno a los 115 dólares.

Teherán asegura que el estrecho sigue cerrado y desde principios de octubre ha informado de al menos 16 incidentes con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales, aunque el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado la vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.