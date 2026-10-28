ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 06:50

Irán advierte del "impacto devastador" de cualquier ofensiva instigada por Israel en Golfo

Imagen sin descripción

Teherán, 28 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió este miércoles de que cualquier acción militar "instigada por Israel" en la región del golfo Pérsico tendría un impacto "devastador" en los mercados energéticos internacionales, en medio de las tensiones por una posible nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El impacto devastador que tendría en los mercados internacionales cualquier aventura militar instigada por Israel en la región del golfo Pérsico sigue siendo una de las principales preocupaciones tanto de los proveedores como de los consumidores de gas", afirmó Araqchí en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia iraní hizo estas declaraciones al destacar la participación de Irán en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), celebrada en Moscú, donde se abordaron cuestiones relacionadas con los mercados mundiales del gas y la seguridad energética.

"La diplomacia energética de Irán avanzó durante la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), donde las conversaciones se centraron en los mercados mundiales del gas y la seguridad energética", señaló.

La advertencia de Araqchí se produce después de que medios estadounidenses informaran la semana pasada de que Estados Unidos e Israel habían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán, posiblemente después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Entretanto, Irán y Estados Unidos mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.

Las tensiones en la región han impulsado el precio del petróleo Brent, que el pasado viernes alcanzó los 116,72 dólares por barril, su nivel más alto en más de cuatro años, antes de retroceder durante dos jornadas y volver a repuntar este miércoles, cuando cotizaba en torno a los 115 dólares.

Teherán asegura que el estrecho sigue cerrado y desde principios de octubre ha informado de al menos 16 incidentes con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales, aunque el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado la vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Policiales
Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas
Ver más

Te puede interesar